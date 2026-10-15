Графики отключения света в Киевской области на 16 октября: какие улицы останутся без электричества.

Графики отключения света в Киевской области на 16 октября предполагают плановое обесточивание части Переяслава. Электроэнергию временно выключат из-за профилактических работ в сетях, сообщили в Переяславском городском совете .

По информации общества, работы будет проводить ДТЭК Киевские региональные электросети. Отключение запланировано с 08:30 до 19:00. В этот период специалисты будут выполнять меры по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий.

Где не будет электроэнергии 16 октября

Плановое обесточивание коснется отдельных домов на улицах Переяслава:

Благовестная;

Героев Днепра;

Небесной Сотни;

Богдана Хмельницкого;

Школьно;

Весела;

Героев Мариуполя;

Дружбы;

Озерная.

Также электроснабжение временно прекратят по отдельным адресам в Узком и Гористом переулках.

Графики отключения света в Киевской области на 16 октября касаются не всех домов по указанным улицам. В сообщении городского совета приведены конкретные номера домов, для которых предусмотрены ограничения.

В частности, на улице Благовестной в перечень внесли дома № 1А-45, а на улице Героев Днепра - № 1, 1А, 1Б, 3, 3А и 5. На улице Небесной Сотни работы охватят ряд адресов от дома № 1 до № 38. На улице Богдана Хмельницкого под отключ.

Когда возобновят электроснабжение

По обнародованным данным, подачу электроэнергии планируют возобновить 16 октября в 19:00. Однако фактическое время может зависеть от хода работ.

Жителям указанных адресов следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства, а также спланировать использование электроприборов.