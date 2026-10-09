Графіки відключення світла в Київській області 10 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення окремих будинків у двох населених пунктах, повідомляється на Фейсбук сторінці Дмитривської сільради.
За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, фахівці проведуть роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Через це тимчасові обмеження запровадять у селах Дмитрівка та Любимівка.
У Дмитрівці електрики не буде за такими адресами:
- Без вулиці: будинок 1.
- Вулиця Без назви: будинки 0032 та 0215.
- Вишнева: будинки 2, 13 і 65.
У Любимівці до переліку потрапила одна адреса:
- Київська: будинок 41.
Знеструмлення заплановане на суботу, 10 жовтня 2026 року. Загальна тривалість робіт може становити до десяти годин.
Графіки відключення світла в Київській області 10 жовтня варто врахувати під час планування повсякденних справ. Мешканцям зазначених будинків рекомендують заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також підготувати альтернативні джерела освітлення.
Якщо вдома є обладнання, яке потребує постійного живлення, подбайте про резервне електропостачання. Це допоможе уникнути незручностей під час проведення робіт.
Де дізнатися про зміни
У разі виникнення запитань можна звернутися до контакт-центру ДТЕК Київські регіональні електромережі або написати на електронну пошту krem@dtek.com.
Перевірити інформацію щодо електропостачання за конкретною адресою також можна на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Для жителів столиці доступні чат-бот, застосунок «Київ Цифровий», сайт Yasno та застосунок Yasno Mobile.
Перед початком робіт радимо стежити за повідомленнями енергетиків, адже час проведення планових заходів може уточнюватися.