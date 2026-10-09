Графіки відключення світла в Київській області 10 жовтня діятимуть у проміжку з 09:00 до 19:00 через планові профілактичні роботи.

Графіки відключення світла в Київській області 10 жовтня передбачають тимчасове знеструмлення окремих будинків у двох населених пунктах, повідомляється на Фейсбук сторінці Дмитривської сільради.

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, фахівці проведуть роботи для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям. Через це тимчасові обмеження запровадять у селах Дмитрівка та Любимівка.

У Дмитрівці електрики не буде за такими адресами:

Без вулиці: будинок 1.

будинок 1. Вулиця Без назви: будинки 0032 та 0215.

будинки 0032 та 0215. Вишнева: будинки 2, 13 і 65.

У Любимівці до переліку потрапила одна адреса:

Київська: будинок 41.

Знеструмлення заплановане на суботу, 10 жовтня 2026 року. Загальна тривалість робіт може становити до десяти годин.

Графіки відключення світла в Київській області 10 жовтня варто врахувати під час планування повсякденних справ. Мешканцям зазначених будинків рекомендують заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої, а також підготувати альтернативні джерела освітлення.

Якщо вдома є обладнання, яке потребує постійного живлення, подбайте про резервне електропостачання. Це допоможе уникнути незручностей під час проведення робіт.

Де дізнатися про зміни

У разі виникнення запитань можна звернутися до контакт-центру ДТЕК Київські регіональні електромережі або написати на електронну пошту krem@dtek.com.

Перевірити інформацію щодо електропостачання за конкретною адресою також можна на офіційному сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі. Для жителів столиці доступні чат-бот, застосунок «Київ Цифровий», сайт Yasno та застосунок Yasno Mobile.

Перед початком робіт радимо стежити за повідомленнями енергетиків, адже час проведення планових заходів може уточнюватися.