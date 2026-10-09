Графики отключения света в Киевской области 10 октября предусматривают временное обесточивание отдельных домов в двух населенных пунктах, сообщается на Facebook странице Дмитривского сельсовета.
По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, специалисты проведут работы по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий. Поэтому временные ограничения введут в селах Дмитровка и Любимовка.
В Дмитровке электричества не будет по следующим адресам:
- Без улицы: дом 1
- Улица Без названия: дома 0032 и 0215.
- Вишневая: дома 2, 13 и 65.
В Любимовке в список попал один адрес:
- Киевская: дом 41.
Обесточение запланировано на субботу, 10 октября 2026 года. Длительность работ может составлять до десяти часов.
Графики отключения света в Киевской области 10 октября следует учесть при планировании повседневных дел. Жителям указанных домов рекомендуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также подготовить альтернативные источники освещения.
Если в доме есть оборудование, которое требует постоянного питания, позаботьтесь о резервном электроснабжении. Это поможет избежать неудобств при проведении работ.
Где узнать об изменениях
В случае возникновения вопросов можно обратиться в контакт-центр ДТЭК Киевские региональные сети или написать на электронную почту krem@dtek.com.
Проверить информацию по электроснабжению по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Для жителей столицы доступны чат-бот, приложение «Киев Цифровой», сайт Yasno и приложение Yasno Mobile.
Перед началом работ рекомендуем следить за сообщениями энергетиков, ведь время проведения плановых мероприятий может уточняться.