Графики отключения света в Киевской области 10 октября предусматривают временное обесточивание отдельных домов в двух населенных пунктах, сообщается на Facebook странице Дмитривского сельсовета.

По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, специалисты проведут работы по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий. Поэтому временные ограничения введут в селах Дмитровка и Любимовка.

В Дмитровке электричества не будет по следующим адресам:

  • Без улицы: дом 1
  • Улица Без названия: дома 0032 и 0215.
  • Вишневая: дома 2, 13 и 65.

В Любимовке в список попал один адрес:

  • Киевская: дом 41.

Обесточение запланировано на субботу, 10 октября 2026 года. Длительность работ может составлять до десяти часов.

отключение света

Графики отключения света в Киевской области 10 октября следует учесть при планировании повседневных дел. Жителям указанных домов рекомендуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также подготовить альтернативные источники освещения.

Если в доме есть оборудование, которое требует постоянного питания, позаботьтесь о резервном электроснабжении. Это поможет избежать неудобств при проведении работ.

Где узнать об изменениях

В случае возникновения вопросов можно обратиться в контакт-центр ДТЭК Киевские региональные сети или написать на электронную почту krem@dtek.com.

Проверить информацию по электроснабжению по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Для жителей столицы доступны чат-бот, приложение «Киев Цифровой», сайт Yasno и приложение Yasno Mobile.

Перед началом работ рекомендуем следить за сообщениями энергетиков, ведь время проведения плановых мероприятий может уточняться.