Графики отключения света в Киевской области 10 октября будут действовать в промежутке с 09.00 до 19.00 через плановые профилактические работы.

Графики отключения света в Киевской области 10 октября предусматривают временное обесточивание отдельных домов в двух населенных пунктах, сообщается на Facebook странице Дмитривского сельсовета.

По информации ДТЭК Киевские региональные электросети, специалисты проведут работы по повышению надежности электроснабжения и предотвращению аварий. Поэтому временные ограничения введут в селах Дмитровка и Любимовка.

В Дмитровке электричества не будет по следующим адресам:

Без улицы: дом 1

дом 1 Улица Без названия: дома 0032 и 0215.

дома 0032 и 0215. Вишневая: дома 2, 13 и 65.

В Любимовке в список попал один адрес:

Киевская: дом 41.

Обесточение запланировано на субботу, 10 октября 2026 года. Длительность работ может составлять до десяти часов.

Графики отключения света в Киевской области 10 октября следует учесть при планировании повседневных дел. Жителям указанных домов рекомендуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства, а также подготовить альтернативные источники освещения.

Если в доме есть оборудование, которое требует постоянного питания, позаботьтесь о резервном электроснабжении. Это поможет избежать неудобств при проведении работ.

Где узнать об изменениях

В случае возникновения вопросов можно обратиться в контакт-центр ДТЭК Киевские региональные сети или написать на электронную почту krem@dtek.com.

Проверить информацию по электроснабжению по конкретному адресу можно на официальном сайте ДТЭК Киевские региональные электросети. Для жителей столицы доступны чат-бот, приложение «Киев Цифровой», сайт Yasno и приложение Yasno Mobile.

Перед началом работ рекомендуем следить за сообщениями энергетиков, ведь время проведения плановых мероприятий может уточняться.