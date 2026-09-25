Графики відключення світла у Київській області 26 вересня торкнуться жителів Переяслава — через профілактичні роботи ДТЕК вулиці міста лишаться без електроенергії майже на 12 годин.

Графіки відключення світла у Київській області на суботу 26 вересня знову уточнили енергетики — частині мешканців Переяслава доведеться провести день без світла.

Причина відключень — планові профілактичні роботи, які проводить ДТЕК «Київські регіональні електромережі» для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій у мережах.

Про це повідомляється на сайті міста Переяслав (першоджерело). Електроенергію відключатимуть у суботу, 26 вересня 2026 року, з 08:30 до 20:00.

Знеструмлення торкнуться мешканців низки вулиць Переяслава. Зокрема, без світла лишаться будинки на вулицях Валовий Перекат, Мала Підвальна, Шевченка Тараса, Городовенка Нестора та Черняховського.

Які ще вулиці підпадуть під відключення

Крім того, планові роботи зачеплять шосе Золотоніське, вулиці Богданівська, Богданова, Ніколенка Анатолія, Петропавлівська та Ромашкова, а також інші адреси в межах Переяславської територіальної громади.

Енергетики традиційно просять мешканців поставитися до ситуації з розумінням та заздалегідь підготуватися: зарядіть павербанки і телефони, подбайте про запас води та, за можливості, перенесіть важливі справи на другу половину дня.

Що робити споживачам

ДТЕК нагадує, що графіки можуть зміщуватися залежно від ходу робіт, тож точний час повернення світла варто уточнювати на офіційному сайті громаду чи в чат-боті оператора. Після завершення профілактичних робіт електропостачання відновлюватиметься поступово.

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