Генеральний штаб ЗСУ зібрав усі чинні норми законодавства про звільнення з військової служби в єдину практичну інструкцію. Вона визначає, хто і на якому етапі має виконати необхідні дії.

Що увійшло до інструкції

Генеральний штаб Збройних сил України впорядкував алгоритм дій під час звільнення військовослужбовців із військової служби. Усі чинні норми законодавства з цього питання зібрали в одну практичну інструкцію для посадовців, які залучені до процесу. Про це в коментарі Укрінформу розповів речник з питань людського капіталу Генштабу лейтенант Володимир Молодій.

Документ систематизує послідовність дій посадових осіб військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), закладів охорони здоровʼя та інших учасників процесу. Тобто він фіксує, хто і на якому етапі має виконати ті чи інші дії.

Головна мета — забезпечити єдиний підхід до організації звільнення й покращити взаємодію між усіма залученими структурами. Водночас в інструкції йдеться про те, які документи необхідні військовому для звільнення, які етапи передбачає процедура та що саме мають зробити відповідальні посадові особи.

Які етапи проходить військовий

Важливий момент: затверджений Генштабом алгоритм не встановлює нових підстав для звільнення. Він лише нагадує, як діяти залежно від уже передбачених законодавством підстав.

Першочергово необхідно визначити підставу для звільнення, оскільки саме вона визначає подальший порядок дій, перелік документів і необхідні процедури. Далі збирають та оформлюють документи й подають рапорт. Окремі документи можуть стосуватися військового обліку, забезпечення або стану здоровʼя.

Потім військовий проходить необхідні процедури: залежно від підстави це може передбачати проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), оформлення документів для пенсійного забезпечення тощо. Наступний крок — оформлення звільнення безпосередньо у військовій частині. Після цього військовий отримує документи та інформацію, необхідну після звільнення, зокрема щодо подальших дій, повʼязаних із військовим обліком.

Завершальний етап — постановка на військовий облік у ТЦК та СП. Як наголосив речник, після виключення зі списків особового складу військової частини військовий має пʼять днів, щоб прибути до ТЦК та СП і стати на військовий облік.

Куди звертатися по допомогу під час звільнення

Під час процедури звільнення кожен військовослужбовець може звертатися по пораду та допомогу до кількох структур. Першочергово — до командира, який допоможе правильно оформити рапорт, пояснить загальний алгоритм і скерує до відповідальних посадових осіб.

Також доступна служба персоналу, де супроводжують оформлення звільнення. У відділенні цивільно-військового співробітництва фахівці поінформують про передбачені законодавством права, гарантії та пільги, зокрема й після звільнення. А якщо звільнення повʼязане зі станом здоровʼя, варто звернутися до закладу охорони здоровʼя, де вирішують питання ВЛК.