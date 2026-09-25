Генеральный штаб ВСУ собрал все действующие нормы законодательства об увольнении с военной службы в единую практическую инструкцию. Она определяет, кто и на каком этапе должен выполнить необходимые действия.

Что вошло в инструкцию

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины упорядочил алгоритм действий при увольнении военнослужащих с военной службы. Все действующие нормы законодательства по этому вопросу собрали в единую практическую инструкцию для должностных лиц, задействованных в процессе. Об этом в комментарии Укринформу рассказал спикер по вопросам человеческого капитала Генштаба лейтенант Владимир Молодий.

Документ систематизирует последовательность действий должностных лиц воинских частей, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), учреждений здравоохранения и других участников процесса. То есть он фиксирует, кто и на каком этапе должен выполнить те или иные действия.

Главная цель — обеспечить единый подход к организации увольнения и улучшить взаимодействие между всеми задействованными структурами. Вместе с тем в инструкции говорится, какие документы необходимы военному для увольнения, какие этапы предусматривает процедура и что именно должны сделать ответственные должностные лица.

Какие этапы проходит военный

Важный момент: утвержденный Генштабом алгоритм не устанавливает новых оснований для увольнения. Он лишь напоминает, как действовать в зависимости от уже предусмотренных законодательством оснований.

Первоочередно необходимо определить основание для увольнения, поскольку именно оно определяет дальнейший порядок действий, перечень документов и необходимые процедуры. Далее собирают и оформляют документы и подают рапорт. Отдельные документы могут касаться воинского учета, обеспечения или состояния здоровья.

Затем военный проходит необходимые процедуры: в зависимости от основания это может предусматривать прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), оформление документов для пенсионного обеспечения и тому подобное. Следующий шаг — оформление увольнения непосредственно в воинской части. После этого военный получает документы и информацию, необходимую после увольнения, в том числе о дальнейших действиях, связанных с воинским учетом.

Завершающий этап — постановка на воинский учет в ТЦК и СП. Как подчеркнул спикер, после исключения из списков личного состава воинской части военный имеет пять дней, чтобы прибыть в ТЦК и СП и стать на воинский учет.

Куда обращаться за помощью при увольнении

Во время процедуры увольнения каждый военнослужащий может обращаться за советом и помощью в несколько структур. Первоочередно — к командиру, который поможет правильно оформить рапорт, объяснит общий алгоритм и направит к ответственным должностным лицам.

Также доступна служба персонала, где сопровождают оформление увольнения. В отделении гражданско-военного сотрудничества специалисты проинформируют о предусмотренных законодательством правах, гарантиях и льготах, в том числе и после увольнения. А если увольнение связано с состоянием здоровья, стоит обратиться в учреждение здравоохранения, где решают вопросы ВВК.