В ряде регионов России на автозаправках снова вводят лимиты на продажу топлива. Дефицит бензина охватывает все больше территорий, а водителям отпускают ограниченное количество литров на один автомобиль.

В стране-агрессоре России ситуация с бензином стремительно ухудшается: тамошние заправки снова возвращаются к лимитам на продажу горючего.

Лимиты и отказы на АЗС

Водители в разных регионах РФ сообщают, что на многих станциях установлены ограничения – от 10 до 20 литров на один автомобиль. Отдельные АЗС вообще отказываются продавать горючее в канистры, а некоторые временно закрываются из-за нехватки запасов.

Почему исчезает горючее

Операторы рынка признают, что дефицит становится системным. Поставки с нефтеперерабатывающих заводов приходят с задержками, а отдельные марки бензина исчезают на несколько дней. В части регионов коммерческий транспорт обслуживается по предварительной записи или по отдельным квотам, что создает дополнительные трудности для логистических компаний и малого бизнеса.

Среди причин новой волны ограничений называют снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах, работающих не в полную мощность из-за аварий, ремонтов и повреждений энергетической инфраструктуры. Ситуацию усложняет резкий рост оптовых цен: из-за государственного регулирования розничные сети не могут поднять цены на стелах, поэтому вместо того, чтобы покупать топливо по завышенной стоимости, просто прекращают продажу, что приводит к локальным остановкам работы станций.

Что будет дальше

Топливный кризис в России периодически обостряется в течение года, однако нынешний этап, по оценкам специалистов, может стать самым масштабным. Если производство и логистика не стабилизируются в ближайшее время, дефицит бензина может распространиться на большую часть страны, затронув как гражданский сектор, так и промышленность.

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