Нацкомиссия по регулированию энергетики усилила защиту бытовых потребителей: за часть случаев отключения и повторного подключения теперь будет платить оператор системы распределения, а не человек.

Отключение света в Украине из-за атак и непогоды стало привычным явлением, однако теперь регулятор изменил правила, защищающие потребителей именно от отключений за долги. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновила Правила розничного рынка электрической энергии, и главное изменение — человек больше не будет платить за отключение и повторное подключение в ряде случаев.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба регулятора. Ключевая норма касается ситуации, когда долг за электроэнергию на момент оформления предупреждения был незначительным. «Бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение и последующее подключение, если на момент оформления предупреждения его задолженность за электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц», — говорится в сообщении.

Когда платить не придется

То же правило будет действовать и тогда, когда уже после отключения оператор системы распределения уточнит объемы потребления по фактическим показаниям счетчика и выяснится, что реальный долг на момент отключения был меньше установленного порога. В таком случае расходы на отключение и восстановление электроснабжения возлагаются на оператора системы распределения, а не на потребителя.

Не будет платить человек и в том случае, если его отключили с нарушением процедуры. Это еще один предохранитель от произвольных действий: если облэнерго допустило нарушение во время самого процесса отключения, счет за повторное подключение выставлять не могут.

Единый тариф и прозрачность

Кроме того, НКРЭКУ утвердила единый подход к формированию стоимости отключения и подключения. Теперь стоимость этих услуг не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную в соответствии с Правилами рынка. Перечень услуг и их стоимость операторы системы распределения обязаны обнародовать на своих официальных веб-сайтах — потребитель должен видеть, сколько на самом деле стоит та или иная операция.

Во время отключения оператор системы распределения, если это технически возможно и есть необходимый доступ, должен выбирать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ. Это означает, что облэнерго не сможет искусственно усложнять процедуру ради более высокой оплаты.

Акт отключения и сроки подключения

После выполнения работ оператор системы должен составить акт с указанием, в частности, даты и времени, способа отключения, EIC-кода и показаний счетчика, если их возможно зафиксировать. Один экземпляр акта передается потребителю, а если его нет на месте — отправляется в течение трех рабочих дней.

Как быстро должны возобновить свет

В предусмотренных Правилами рынка случаях оператор системы обязан осуществить подключение в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности — после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий. Если же выяснится, что отключение было безосновательным, возобновить электроснабжение должны без лишних бюрократических задержек и без платы со стороны человека.

Отдельно регулятор напоминает: ранее НКРЭКУ одобрила для обсуждения проект постановления, который позволит применение динамических цен на электроэнергию для потребителей со «умными» счетчиками. Тарифы для остальных пока остаются неизменными.

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