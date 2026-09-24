Воздушная тревога больше не означает автоматического завершения урока: если дети и учитель находятся в безопасном укрытии с надлежащими условиями, занятие может продолжаться. МОН закрепило новый подход в методических рекомендациях для школ.

Изменения в школах с сентября продолжаются — теперь пересмотрят и сам формат поведения во время воздушной тревоги. Министерство образования и науки отходит от правила, по которому после сигнала сирены обучение полностью прекращается, даже если урок был дистанционным.

О новой модели в интервью «Телеграфу» рассказал министр образования и науки Андрей Бутенко. По его словам, прежняя практика часто сводилась к тому, что как только объявляли тревогу — останавливались и очные, и дистанционные занятия. Теперь школы должны выстроить другую систему: заранее определять, где ученики и учителя могут безопасно находиться и есть ли возможность продолжить там образовательный процесс.

Главное условие — безопасное место, а не класс

В МОН подчеркивают: детей не позволят оставлять в классах во время сирены. Если ребенок или учитель находятся в опасном месте, урок должен быть прекращен, а люди — перейти в укрытие. Лишь после этого, если условия позволяют, занятие может продолжиться.

В методических рекомендациях прямо указано, что укрытие можно использовать не только как место ожидания отбоя. Если там есть освещение, электропитание, интернет, рабочее место учителя и достаточное количество мест для детей — его превращают в полноценное образовательное пространство. Во время тревоги можно продолжать урок, проводить консультации, читать, выполнять проекты или организовывать самостоятельную работу.

Алгоритм фактически изменился: раньше «сирена — урок останавливается — все идут в укрытие — после отбоя возвращаются», теперь — «сирена — все переходят в безопасное место — обучение, если это возможно, продолжается там».

Четыре сценария для каждой школы

Единого жесткого алгоритма для всех заведений МОН не устанавливает. Условия слишком разные: в одной школе укрытие просторное, с вентиляцией, водой и интернетом, в другой — рассчитано лишь на кратковременное пребывание. Поэтому каждое заведение должно заранее оценить вместимость укрытия, количество детей и работников, наличие воды, тепла, электричества и резервного питания, а затем прописать несколько сценариев обучения.

Первый — обычное очное обучение с переходом в укрытие во время коротких тревог.

Второй — продолжение занятий непосредственно в защитном сооружении, если сигналы частые или длительные.

Третий — сочетание очного и дистанционного формата, например с ротацией классов.

Четвертый — полная дистанционка, если безопасное пребывание детей в школе невозможно.

Отдельное новое понятие — «образовательная мобильность между бомбоубежищами»: педагог или ученик не обязательно должны находиться именно в школьном укрытии, к дистанционному уроку можно присоединиться из другого безопасного места возле дома или работы.

Что делать родителям

Особая ответственность ложится на семьи. Если ребенок учится дистанционно и во время тревоги находится дома, взрослые должны понимать, есть ли там безопасное место, из которого ученик может продолжать занятия. Если такого места нет — ребенок должен прервать урок и перейти в укрытие.

Если ученик пропустил часть занятия из-за необходимости перейти в безопасное место, материал можно проработать позже — в частности через Всеукраинскую школу онлайн и другие образовательные платформы.

Когда школа переходит на новый формат

В рекомендациях МОН указан отдельный критерий: если тревоги становятся систематическими или их суммарная продолжительность превышает два часа в течение учебного дня несколько дней подряд, школе рекомендуют перейти к заранее подготовленной модели обучения в укрытии или дистанционному формату.

Решения не должны приниматься хаотично каждое утро — заведение заранее прописывает, при каких условиях меняет формат, кто принимает решение, как меняется расписание и как о нем сообщают родителям. Позиция министерства остается жесткой: независимо от уровня угрозы дети должны находиться в защищенной среде.

Параллельно государство продолжает вкладывать деньги в физическую безопасность заведений: в бюджете на 2026 год предусмотрено 6 млрд грн на обустройство укрытий, из них 5 млрд грн — на школы и еще 1 млрд грн — на садики. С 2023 по 2026 годы местным бюджетам уже направили почти 20 млрд грн на строительство и модернизацию защитных сооружений.

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