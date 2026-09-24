В Украине с 1 января 2026 года изменились правила государственной поддержки семей с детьми. Пособие при рождении ребенка увеличили до 50 тысяч гривен, а для ухода за малышом до года ввели отдельную ежемесячную выплату.

Выплаты для украинских семей с детьми с 1 января 2026 года заметно изменились: пособие при рождении ребенка увеличили до 50 тысяч гривен, а для ухода за малышом до года ввели отдельную ежемесячную выплату. Как пояснили в Пенсионном фонде Украины, теперь государственная поддержка семей разделена на несколько этапов — от беременности и родов до выхода одного из родителей на работу.

Об изменениях рассказывает "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Ниже — полный перечень сумм и условий, по которым семьи могут получить деньги.

Декретные для работающих женщин

Для официально трудоустроенных женщин пособие в связи с беременностью и родами составляет 100% средней заработной платы. На размер этой выплаты страховой стаж не влияет. Единой "суммы декретных" для работающих нет — она зависит от дохода, с которого уплачивались страховые взносы.

Деньги выплачивают за весь период отпуска в связи с беременностью и родами. Обычно это 126 календарных дней: 70 дней до родов и 56 после. Если роды были осложненными или родилось двое и более детей, послеродовая часть отпуска составляет 70 дней. Для женщин, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, предусмотрено 180 календарных дней.

Сколько получит незастрахованная женщина

Для незастрахованных женщин с 1 января 2026 года действует другая схема. В таком случае пособие в связи с беременностью и родами составляет 7 000 гривен в месяц, и его выплачивают за весь период декретного отпуска, который обычно длится 126 календарных дней.

Оформить такую выплату можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или портал "Дия".

50 тысяч после рождения ребенка

После рождения ребенка семья может получить отдельное единовременное пособие: с 1 января 2026 года его размер составляет 50 000 гривен одной суммой. Право на него имеет один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Это существенное изменение по сравнению с прежними правилами, когда выплату при рождении перечисляли частями в течение нескольких лет.

Заявление подают в Пенсионный фонд или через комплексную услугу "еМалятко" в приложении "Дия".

Ежемесячное пособие по уходу до года

В 2026 году появилась отдельная выплата — пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года. Ее размер составляет 7 000 гривен ежемесячно, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, — 10 500 гривен в месяц. Она не заменяет пособие при рождении: сначала семья получает 50 тысяч гривен единовременно, а затем может оформить и ежемесячную выплату до года.

"еЯсла" и "Набор для малыша"

Программу "еЯсла" ввели для родителей, которые после того, как ребенку исполнился год, выходят на работу на полный рабочий день. Стандартный размер выплаты — 8 000 гривен в месяц, а если семья воспитывает ребенка с инвалидностью — 12 000 гривен. Деньги можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Отдельно семья может получить "Набор для малыша". Его стоимость в 2026 году составляет 8 451 гривну. Родители могут забрать набор вещей для ребенка или выбрать денежную компенсацию вместо него. Оформить его можно уже с 36-й недели беременности.

Что важно знать перед оформлением

Все эти выплаты имеют разные условия назначения, поэтому сам факт рождения ребенка не означает автоматического получения всех видов помощи. Для части из них нужно соответствовать установленным критериям и подать заявление. Также каждый из родителей имеет право взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — по 2 месяца для каждого, в соответствии с европейскими стандартами. Такой отпуск не заменяет действующий трехлетний декретный отпуск, а рабочее место на этот период за каждым из родителей сохраняется.

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