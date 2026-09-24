В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь минимум 23 года страхового стажа. Нормативы поэтапно повышают до 2028 года.

Пенсия в 60 лет: какой стаж потребуют от украинцев уже в 2027 году — требования к страховому стажу в Украине постепенно ужесточаются, и это касается всех, кто планирует выйти на заслуженный отдых в ближайшие годы.

В Пенсионном фонде Украины напомнили: в 2026 году гражданам, которым исполняется 63 года, для оформления выплат нужно иметь не менее 23 лет страхового стажа. Об этом сообщает 24 Канал.

Сколько стажа нужно в разном возрасте

Требования зависят от того, когда именно человек решит уйти на пенсию. В ПФУ назвали все три норматива, действующие в 2026 году:

если в 2026 году исполняется 60 лет — нужно минимум 33 года подтверждённого стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — минимальный порог остаётся на уровне 15 лет.

Это плановое, а не внезапное изменение. Поэтапное повышение планки предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года № 1058-IV. Корректировка условий продлится вплоть до 2028 года и напрямую коснётся всех, кто планирует выход на пенсию в 60 и 63 года.

Как считается стаж и что влияет на его размер

Важная деталь: сейчас стаж засчитывается только при условии уплаты страховых взносов — ЕСВ. Причём эти платежи должны быть не меньше минимальных.

Если же взнос уплачен, но из-за работы на полставки или уменьшенной зарплаты его сумма меньше минимальной, такой месяц зачтётся в стаж не полностью, а пропорционально уплаченной сумме. То есть формальное наличие записи о работе ещё не гарантирует полноценного месяца стажа.

Что делать, если стажа не хватает

Если к 63 годам накоплено менее 23 лет стажа, выйти на пенсию в этом возрасте не получится — придётся либо продолжать работать, либо докупать стаж через Пенсионный фонд. Стоимость такой покупки зависит от минимального страхового взноса, поэтому выгодно докупать стаж заранее, а не в последний момент.

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