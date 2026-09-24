Участникам боевых действий доступны коммунальные, медицинские, транспортные, трудовые и образовательные льготы, однако часть из них придется оформлять отдельно — удостоверение УБД не запускает все гарантии автоматически.

Бесплатные услуги и льготы для пенсионеров в ПФУ напомнили о праве украинцев на государственную поддержку — и этот перечень в полной мере касается участников боевых действий. Основные гарантии для УБД определяет Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»: скидка на жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд, медицинская помощь, дополнительный отпуск, досрочная пенсия и поддержка во время обучения.

Важно понимать: само удостоверение УБД не включает все эти льготы автоматически. Чтобы получить отдельные гарантии, нужно обратиться в Пенсионный фонд, к работодателю, в учебное заведение или другой ответственный орган.

Скидка 75% на коммунальные услуги

Участники боевых действий имеют право на скидку 75% на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных государством норм. Льгота распространяется на газ, электроэнергию, воду, отопление и другие услуги.

Для оплаты отопления нормативная площадь составляет 21 кв. м на каждого человека, имеющего право на льготу и постоянно проживающего в жилье, плюс дополнительно 10,5 кв. м на семью. Если фактическая площадь или потребление превышают нормы — излишек оплачивают уже без скидки. Живущие в домах без центрального отопления могут получить скидку 75% на топливо.

Коммунальная льгота распространяется и на определенных законом членов семьи УБД, проживающих вместе с ним: мужа или жену, несовершеннолетних детей, нетрудоспособных родителей. При этом право самого участника боевых действий на эту льготу не зависит от среднего дохода семьи — порог в 4660 грн на одного человека, установленный на 2026 год, касается других категорий льготников, для которых предусмотрена проверка доходов.

Бесплатные лекарства и медобслуживание

Участники боевых действий могут бесплатно получать лекарственные средства, иммунобиологические препараты и медицинские изделия по рецептам врачей. Это не значит, что любые лекарства можно бесплатно взять в каждой аптеке без рецепта — порядок определен законодательством. Закон также предусматривает первоочередное бесплатное зубопротезирование, за исключением конструкций из драгоценных металлов.

УБД имеют право на ежегодное медицинское обследование, первоочередное обслуживание в медучреждениях и аптеках, а также первоочередную госпитализацию. Относительно санаторно-курортного лечения — действие этой нормы в 2026 году приостановлено законом о госбюджете, однако, как пояснило Министерство по делам ветеранов, помощь все равно могут предоставлять за счет местных целевых программ.

Бесплатный проезд и дополнительный отпуск

Удостоверение УБД дает право бесплатно пользоваться городским пассажирским транспортом, автобусами общего пользования в сельской местности, пригородными поездами и водным транспортом. Для дальних поездок действует отдельное правило: раз в два года — бесплатный проезд туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом, либо ежегодно — билеты со скидкой 50%. Для оформления такого билета вместе с удостоверением нужен лист талонов.

Трудоустроенные УБД имеют право использовать ежегодный отпуск в удобное для себя время, а также дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней в год. Для его оформления работник подает заявление работодателю и предъявляет удостоверение. Во время военного положения есть исключение: работодатель может отказать работнику, привлеченному к работе на объектах критической инфраструктуры или к выполнению мобилизационного задания.

Досрочная пенсия и доплата 648,75 грн

Участники боевых действий могут раньше выйти на пенсию по возрасту: мужчины — после 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, женщины — после 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа. К пенсии УБД устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот минимум составляет 2595 грн, поэтому размер повышения — 648,75 грн.

С 1 марта 2026 года минимальный общий размер пенсионной выплаты для УБД составляет 6197 грн. Это не отдельная доплата такой суммы: если пенсия с надбавками не достигает 6197 грн, государство доплачивает разницу. Отдельно в 2026 году предусмотрена разовая денежная выплата ко Дню Независимости в размере 1000 грн — ее установил Кабмин постановлением №602 от 13 мая 2026 года.

Как оформить льготы

Порядок получения каждой гарантии отличается. Коммунальную льготу оформляют через Пенсионный фонд — после получения удостоверения УБД нужно подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и заявление о предоставлении льготы на оплату ЖКУ. Дополнительный отпуск предоставляют после заявления работодателю, для дальних льготных поездок нужен лист талонов, досрочную пенсию назначают после обращения в Пенсионный фонд, образовательную поддержку оформляют через учебное заведение, а для жилищных гарантий — нужно стать на квартирный учет.

Дети УБД могут получить государственную целевую поддержку для получения профессионального и высшего образования, и в 2026 году доступ к этим льготам упростили: вместо удостоверения УБД одного из родителей в предусмотренных случаях разрешено подать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны, полученную через «Дію» или ЦНАП.

Ранее Politeka сообщала, пенсия УБД 6 197 грн: ПФУ назвал минимум для участников боевых действий.