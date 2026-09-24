Правительство ввело льготный тариф на электроэнергию для домохозяйств с электроотоплением — 2,64 грн за кВт·ч будет действовать с 1 октября по 30 апреля.

Новый тариф на свет в Украине наполовину дешевле для части домохозяйств — с 1 октября 2026 года отдельные дома будут платить за электроэнергию 2,64 грн за кВт·ч вместо привычных 4,32 грн.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №530 от 29 апреля 2026 года. Скидка будет действовать в течение всего отопительного периода — с 1 октября по 30 апреля.

Кому именно снизят тариф вдвое

Льготная цена в 2,64 грн за кВт·ч распространяется на дома и квартиры, где электроэнергия используется для отопления. Отдельно в категорию льготников попадают многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению и не имеют централизованного или автономного теплоснабжения.

Лимит льготного потребления — до 2000 кВт·ч в месяц включительно. В пределах этого объема действует тариф 2,64 грн за кВт·ч.

Ключевой нюанс: что будет при превышении лимита

Здесь есть важная деталь, о которой стоит знать. Если потребление превысит 2000 кВт·ч в месяц, тариф 4,32 грн за кВт·ч будет применен ко всему объему, а не только к киловаттам сверх лимита. То есть один месяц «перебора» может съесть всю выгоду от льготы.

Для остальных бытовых потребителей фиксированная цена электроэнергии остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этого тарифа до 31 октября 2026 года.

Как понять, попадает ли ваше жилье под льготу

Чтобы воспользоваться тарифом 2,64 грн, жилье должно соответствовать одному из двух условий: электроэнергия используется для отопления дома или квартиры, либо многоквартирный дом не газифицирован и не имеет централизованного или автономного теплоснабжения. Соответствующий статус подтверждается на основе данных облэнерго, поэтому обращаться дополнительно обычно не нужно — перерасчет сделают автоматически информационные системы поставщика.

Ранее Politeka сообщала, тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell переписали.

Также Politeka сообщала, газ в октябре не подорожает — тариф 7,96 грн останется.

Как сообщала Politeka, свет по 1,32 грн вместо 4,32 грн — зимний тариф для владельцев электроотопления.