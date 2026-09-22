У жовтні газ не подорожчає: «Нафтогаз» лишає тариф на рівні 7,96 грн за кубометр, а з 1 жовтня почнуть надходити нові уніфіковані платіжки.

Тарифи на газ в Україні з жовтня не зміняться. Ціна самого природного газу для населення лишиться на рівні 7,96 грн за кубометр, а тариф на його доставку й надалі буде фіксованим для кожного регіону. А з 1 жовтня українцям почнуть надходити нові уніфіковані платіжки за газ.

Оператори газорозподільних мереж (ГРС) розраховуватимуть суму в платіжці індивідуально — залежно від обсягу споживання за попередній газовий рік, поділеного на 12 місяців. Тобто щомісячний платіж за доставку в кожного домогосподарства свій, і з 1 жовтня він не зросте.

На що йдуть гроші за доставку газу

Плата за розподіл газу є обов'язковою. Як повідомляє Новини.LIVE, зібрані кошти спрямовують на будівництво, ремонти й обслуговування газових мереж, модернізацію труб та ремонт запірної арматури.

Правила розрахунку за розподіл теж не змінилися: платити потрібно щомісяця до 20 числа. При цьому комісію за оплату послуги одразу за весь рік не стягують — тож можна трохи заощадити.

Коли можна взагалі не платити

Повністю не сплачувати за доставку газу домогосподарство може лише в трьох випадках: якщо житло зруйноване або пошкоджене внаслідок обстрілів, якщо сталася аварійна ситуація через атаки, а також якщо житло від'єднане від системи механічним способом.

Нові платіжки за газ з жовтня

Головна зміна жовтня — нові квитанції. Згідно з постановою №541 НКРЕКП, рахунки за газ зроблять прозорішими: запровадять єдиний шаблон квитанції, об'єднають рахунок за постачання з рахунком за доставку і дадуть право обрати паперовий або цифровий формат.

Також у квитанції зобов'язані вказувати перелік інформації відповідно до норм ЄС. Нові правила впроваджують на виконання Директиви ЄС про стандарти платіжних даних у газовій сфері.

Скільки коштує газ восени

Переважна більшість українців — до 98% споживачів — є клієнтами ГК «Нафтогаз України». Тариф «Фіксований» лишиться на рівні 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Загалом на ринку працюють вісім компаній: чотири пропонують лише річні тарифи, ще чотири — річні та місячні (змінні). Річні пропозиції традиційно не зміняться і коливатимуться від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а місячні — від 8,46 до 27,59 грн.

Як платити за газ у жовтні

Платити за постачання та доставку газу потрібно щомісяця до 20 числа. Показання лічильника слід передавати щомісяця, а суму за доставку рахуватимуть за попередній газовий рік. Заплатити можна в застосунку банку, на сайті постачальника або в касах. Якщо сплачуєте за весь рік одразу — комісію не стягують. У разі пошкодження житла через обстріли від сплати за доставку можна звільнитися.

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