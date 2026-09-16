Тарифи на газ, тепло та електроенергію для українців цього року не підвищуватимуть, але перегляд цін можливий уже у 2027 році. Натомість у частині регіонів уже зростають тарифи на холодну воду.

Тарифи на воду в окремих регіонах уже переглядають, тоді як газ, тепло та електроенергія для населення цього року дорожчати не будуть — про це розповів народний депутат, голова підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За його словами, цього року перегляд тарифів на газ, теплопостачання та електроенергію точно не планується. А ось щодо наступного року нардеп поки що не дає гарантій.

Цього року точно ні, щодо наступного — подивимося. Зараз складно забігати наперед, спершу треба пережити цю зиму

Така обережність пояснюється просто: сьогодні різницю між ринковою ціною газу та електроенергії й тарифом, за яким їх отримує населення, покриває держава. За оцінкою Нагорняка, субсидія на електроенергію обходиться приблизно у п'ять мільярдів доларів на рік. Стільки ж — субсидія на природний газ для населення і теплокомуненерго.

Тобто загалом держава щороку витрачає близько 10 мільярдів доларів лише на стримування цін на газ і електроенергію.

Чому в регіонах дорожчає вода

Єдиний ресурс, ціни на який вже зараз переглядають на місцях, — холодна вода. Нагорняк пояснив, що підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення є вимушеним кроком місцевого самоврядування. Без такого перегляду водоканали просто збанкрутують і не зможуть працювати.

Скільки українці заборгували за комуналку

Паралельно зростають і борги. Від початку 2026 року до Єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. 65% із них досі відкриті та несплачені.

Найчастіше цьогоріч українці заборгували за теплопостачання — це 43% від усіх нових боргів. Ще 18% — борги за водопостачання. Далі йдуть житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

Що це означає для платіжок

Для споживачів найближчими місяцями нічого не зміниться: платіжки за газ, світло і тепло формуватимуть за чинними тарифами. Водночас жителям тих громад, де місцева влада вже переглянула ціни на воду, варто очікувати нових сум у рахунках за водопостачання та водовідведення.

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