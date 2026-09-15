У містах Чернівецької області тарифи на воду різні: за кубометр водопостачання та водовідведення платять від 110 до 116,15 гривні. Найвища ціна — у Вижниці, а в кількох громадах її можуть переглянути.

Тарифи на воду у Чернівецькій області різняться залежно від міста — мешканці Буковини платять від 110 до 116,15 гривні за кубометр за водопостачання та водовідведення. Про актуальні ціни у громадах регіону розповідає видання «Новини Буковини» (cvnews.cv.ua).

Скільки коштує вода у Вижниці

Найвищий сукупний тариф діє у Вижниці. Там водопостачання для населення коштує 63,42 гривні за кубометр, а водовідведення — 52,73 гривні. Разом виходить 116,15 гривні за кубометр.

Такі тарифи затвердили на засіданні виконкому ще в червні 2025 року. У Вижницькій міськраді пояснили, що вони покривають витрати на надання послуг. До цього з 2023 року діяв тариф у розмірі 76,83 гривні за кубометр водопостачання та водовідведення.

Заставна та Новодністровськ

У Заставній кубометр води коштує 64,02 гривні, а водовідведення — 47,40 гривні. Разом — 111,42 гривні. Ці тарифи обрахували в жовтні минулого року, і на той момент вони були економічно обґрунтованими, однак нових розрахунків відтоді не проводили. У Заставнівській міськраді вже заговорили про необхідність коригування тарифу.

У Новодністровську загальний тариф становить 110 гривень: водопостачання — 63,74 гривні, водовідведення — 46,26 гривні за кубометр.

Де тариф не покриває собівартості

У Хотині чинний тариф називають «соціально-компромісним» — він покриває близько 75% витрат на послугу. Не покриває фактичної собівартості й тариф у Кіцмані. Саме у таких громадах найімовірніше можуть ініціювати перегляд цін.

Що робити, якщо платіжка завищена

Якщо сума в платіжці здається некоректною, мешканці можуть звернутися до свого водоканалу з проханням про перерахунок. Для цього знадобиться заява, копії квитанцій і, за потреби, акт звірки показників лічильника. Перевірити чинний тариф можна на сайті комунального підприємства або міськради.

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