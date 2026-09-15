Військові та ветерани з хронічними захворюваннями можуть отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. НСЗУ компенсує вартість препаратів у межах програми «Доступні ліки», а рецепт лікар може виписати дистанційно.

Електронний рецепт для військових дає змогу отримувати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) повністю або частково компенсує вартість препаратів у межах урядової програми «Доступні ліки».

Як повідомляє Новини.LIVE, ветерани з хронічними захворюваннями можуть не платити за ліки від діабету, серцево-судинних хвороб чи хронічного болю. Головна умова — наявність електронного рецепта, який виписує сімейний або лікуючий лікар.

Які ліки держава гарантує військовим

Програма «Доступні ліки» покриває лікування десятків складних захворювань. Держава компенсує препарати від таких хвороб:

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, зокрема для профілактики інфарктів та інсультів;

нецукровий і цукровий діабет;

захворювання дихальних шляхів;

неврологічні та психічні розлади;

глаукома та мігрень;

автоімунні, ендокринні, запальні й метаболічні захворювання;

хронічний біль.

Повний перелік препаратів опублікований на сайті НСЗУ.

Як отримати рецепт без візиту в лікарню

Щоб не платити за препарати з власної кишені, пацієнту потрібен електронний рецепт. Його оформлює сімейний або лікуючий лікар. Ветеранам навіть не обов'язково йти в лікарню — медики можуть виписати рецепт дистанційно. Виняток лише один: якщо людина проходить замісну підтримувальну терапію, їй доведеться відвідати лікаря особисто.

Система сповіщень про виписані ліки працює автоматично. Спершу повідомлення надходить у застосунок «Дія», якщо людина там авторизована. Якщо це неможливо, система надсилає дані у Viber. Коли й цього месенджера немає, прийде звичайне SMS. Людям без мобільних телефонів лікар просто роздруковує паперову пам'ятку.

Як знайти аптеку та отримати ліки

Такі препарати в Україні видають майже 17,5 тисячі аптек та аптечних пунктів. Головне, щоб заклад мав підписаний договір із НСЗУ. Знайти найближчу точку можна через контакт-центр за номером 16-77.

Також працює інформаційна панель «Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за електронним рецептом». На ній достатньо обрати свою область, громаду та програму «НСЗУ.Реимбурсация» — система покаже точні адреси й номери телефонів потрібних аптек.

Якщо медичного закладу поблизу немає або до нього важко дістатися, ліки безкоштовно доставить сервіс «Укрпошта.Аптека».

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