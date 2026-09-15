Военные и ветераны с хроническими заболеваниями могут получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. НСЗУ компенсирует стоимость препаратов в рамках программы «Доступные лекарства», а рецепт врач может выписать дистанционно.

Электронный рецепт для военных даёт возможность получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) полностью или частично компенсирует стоимость препаратов в рамках правительственной программы «Доступные лекарства».

Как сообщает Новини.LIVE, ветераны с хроническими заболеваниями могут не платить за лекарства от диабета, сердечно-сосудистых болезней или хронической боли. Главное условие — наличие электронного рецепта, который выписывает семейный или лечащий врач.

Какие лекарства государство гарантирует военным

Программа «Доступные лекарства» покрывает лечение десятков сложных заболеваний. Государство компенсирует препараты от таких болезней:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания, в частности для профилактики инфарктов и инсультов;

несахарный и сахарный диабет;

заболевания дыхательных путей;

неврологические и психические расстройства;

глаукома и мигрень;

аутоиммунные, эндокринные, воспалительные и метаболические заболевания;

хроническая боль.

Полный перечень препаратов опубликован на сайте НСЗУ.

Как получить рецепт без визита в больницу

Чтобы не платить за препараты из собственных средств, пациенту нужен электронный рецепт. Его оформляет семейный или лечащий врач. Ветеранам даже не обязательно идти в больницу — медики могут выписать рецепт дистанционно. Исключение только одно: если человек проходит заместительную поддерживающую терапию, ему придётся посетить врача лично.

Система уведомлений о выписанных лекарствах работает автоматически. Сначала сообщение приходит в приложение «Дія», если человек там авторизован. Если это невозможно, система отправляет данные в Viber. Если и этого мессенджера нет, придёт обычное SMS. Людям без мобильных телефонов врач просто распечатывает бумажную памятку.

Как найти аптеку и получить лекарства

Такие препараты в Украине выдают почти 17,5 тысячи аптек и аптечных пунктов. Главное, чтобы учреждение имело подписанный договор с НСЗУ. Найти ближайшую точку можно через контакт-центр по номеру 16-77.

Также работает информационная панель «Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по электронному рецепту». На ней достаточно выбрать свою область, общину и программу «НСЗУ.Реимбурсация» — система покажет точные адреса и номера телефонов нужных аптек.

Если медицинского учреждения поблизости нет или туда трудно добраться, лекарства бесплатно доставит сервис «Укрпочта.Аптека».

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