Наличие бронирования или отсрочки от мобилизации по общему правилу освобождает от прохождения военно-врачебной комиссии. Однако из этого правила есть исключения — отдельным категориям придётся пройти ВЛК даже несмотря на бронирование.

Бронирование и отсрочка от ВЛК в Украине имеют свои пределы — по общему правилу они освобождают от прохождения военно-врачебной комиссии, однако законодательство предусматривает исключения, при которых даже забронированным придётся пройти медкомиссию.

В 2026 году прохождение ВЛК остаётся обязательной частью воинского учёта и комплектования Вооружённых сил Украины в условиях военного положения, пишет профильный портал veteran.com.ua. Медицинский осмотр позволяет определить пригодность граждан к службе, а также оценить состояние здоровья военнослужащих.

Кому необходимо пройти ВЛК в 2026 году

В условиях военного положения обязательный медицинский осмотр предусмотрен для нескольких категорий. В первую очередь это военнообязанные, получившие повестку или направление от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Отдельно пройти ВЛК должны граждане, ранее имевшие статус «непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время». После отмены категории «ограниченно пригоден» такие лица обязаны пройти повторный осмотр, если ещё не сделали этого ранее.

Медицинский осмотр также обязателен для тех, кто решил поступить на военную службу по контракту, и для самих военнослужащих — когда возникает необходимость оценить или пересмотреть состояние здоровья, в частности после ранения, травмы или заболевания.

Отдельный порядок предусмотрен для женщин, которые после 2025 года получили медицинское или фармацевтическое образование. После автоматической постановки на воинский учёт они должны в течение 60 дней пройти ВЛК, актуализировать учётные данные и оформить военно-учётные документы.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронирование или отсрочка

По общему правилу военнообязанные, имеющие оформленную отсрочку от мобилизации или забронированные за предприятиями, учреждениями или организациями, не обязаны проходить военно-врачебную комиссию. На это обратили внимание в Министерстве обороны Украины.

В то же время наличие бронирования или отсрочки не означает, что человек при любых обстоятельствах освобождается от медицинского осмотра. ВЛК нужно пройти в случае заключения контракта на военную службу. Повторный осмотр также обязателен для лиц, которые до сих пор имеют старое заключение о непригодности в мирное время и ограниченной пригодности в военное время и ещё не проходили нового осмотра.

Исключение из этого требования составляют лица с инвалидностью, статус которых подтверждён в установленном порядке. При этом гражданин может пройти ВЛК и по собственному желанию, даже если имеет оформленную отсрочку или бронирование.

Кто выдаёт направление на ВЛК

Для прохождения комиссии необходимо соответствующее направление. Его могут оформлять руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, руководители Центров рекрутинга ВСУ, а также командиры воинских частей — относительно военнослужащих, проходящих службу.

Как получить направление онлайн

Военнообязанные могут получить электронное направление дистанционно через приложение «Резерв+». Для этого нужно открыть раздел «Сервисы», выбрать функцию получения направления на ВЛК, заполнить необходимые данные и подать запрос.

После проверки информации электронное направление появится в личном кабинете пользователя — лично обращаться в ТЦК не нужно. Однако дистанционное оформление возможно только тогда, когда медицинский осмотр может быть проведён при том ТЦК, где гражданин состоит на воинском учёте.

Действующие военнослужащие могут оформить бумажное направление, подав цифровой рапорт через приложение «Армия+». Обязательным условием является наличие медицинского документа, подтверждающего рекомендацию врача относительно прохождения ВЛК.

Чем повестка отличается от направления на ВЛК

Повестка и направление на ВЛК — не один и тот же документ. Повестка обязывает явиться в ТЦК — для уточнения военно-учётных данных или выполнения других мероприятий, связанных с мобилизацией. Направление на ВЛК — отдельный документ, дающий право пройти медицинский осмотр с конкретной целью: для мобилизационных процедур, заключения контракта, поступления в военное учебное заведение и так далее.

Ранее Politeka сообщала, можно ли оформить отсрочку по уходу, имея бронирование.

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