Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заверил: дефицита продуктов в Украине нет, производства достаточно. Отдельные товары временно исчезают с полок из-за сбоев в логистике.

Удары по логистике продуктов в Украине заставляют пересматривать маршруты поставок, однако дефицита продовольствия в стране нет. Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, балансовые показатели свидетельствуют, что украинские производители выпускают достаточно продукции, чтобы полностью закрыть внутреннее потребление. Поэтому когда определенного товара нет в конкретном магазине, это не означает, что самого продукта не хватает.

Что происходит с доставкой продуктов

Главный вызов для продовольственного рынка сейчас — логистика. Традиционная модель, по которой продукция двигалась по схеме «производитель — большой склад — точка реализации», во многих случаях была нарушена или вообще стала недоступной.

Вместо этого бизнес вынужден использовать другие маршруты: «производитель — место реализации» или «производитель — меньший децентрализованный склад — место реализации». Такие модели требуют больше ресурсов: дополнительного транспорта, большего количества водителей, а сами перевозки могут длиться дольше, чем раньше.

«Логистика — это сейчас то, что может привести к временному отсутствию или уменьшению номенклатуры товаров в магазинах», — пояснил Высоцкий.

Стоит ли делать запасы

Скупать продукты впрок не нужно: производства достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей. Если определенного товара нет в конкретном магазине, стоит проверить другую торговую точку — почти всегда проблема в доставке, а не в отсутствии самого продукта.

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