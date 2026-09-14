Тарифы на мобильную связь в Украине могут вырасти до конца 2026 года. Причиной станут дополнительные расходы операторов на обеспечение автономной работы сетей при отключениях электроэнергии.

Тарифы на мобильную связь в Украине могут вырасти до конца 2026 года, и причина кроется не только в инфляции, но и в подготовке операторской инфраструктуры к возможным блэкаутам. Об этом рассказал консультант по цифровым технологиям eQualitie и эксперт в телекоммуникациях Александр Глущенко в комментарии УНИАН.

На фоне приближения зимы и риска новых отключений электроэнергии мобильные операторы могут пересмотреть стоимость своих услуг. По прогнозам, компании будут действовать гибко, поэтому подорожание, вероятно, будет выборочным и не затронет всех абонентов одинаково.

Почему мобильная связь может подорожать

Ключевой фактор — инициатива Минцифры по обеспечению автономной работы не менее 70% базовых станций в течение 72 часов. Пока это требование не утверждено окончательно: оно предусмотрено проектом постановления о Программе деятельности Кабмина, который разрабатывают в профильном комитете Верховной Рады.

Чтобы обеспечить длительную автономную работу сетей, операторам нужно увеличивать расходы на инфраструктуру — речь о закупке аккумуляторов, генераторов и систем контроля питания. Кроме того, на финансовую нагрузку компаний влияют подорожание электроэнергии и топлива, усложнение логистики при блэкаутах и колебания курса гривны.

Значительную часть необходимого оборудования операторы закупают за рубежом, поэтому его стоимость зависит от валютного курса. Это означает, что даже при стабильной экономической ситуации поддержка энергонезависимости сетей обходится всё дороже.

Как изменится стоимость для абонентов

Операторы, скорее всего, будут действовать выборочно: пересматривать в первую очередь архивные тарифы, предлагать переход на новые пакеты или комбинировать более высокую цену с увеличением объёма интернета, звонков или роуминговых услуг. То есть повышение не будет равномерным для всех пользователей.

При возможном подорожании важным будет не только размер ежемесячной платы, но и качество услуг. Если дополнительные расходы операторов позволят обеспечить энергонезависимость базовых станций и стабильную связь 4G при длительных отключениях, подорожание может стать платой за большую надёжность мобильной сети.

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