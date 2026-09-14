В Харьковской области и в направлении Полтавщины 14 сентября из-за ситуации с безопасностью задерживаются девять пригородных поездов. Наибольшее опоздание по состоянию на утро составило 1 час 26 минут.

Пригородные поезда в Харьковской области 14 сентября снова изменили график движения — из-за ситуации с безопасностью задерживаются девять электричек, а самое большое отставание достигло 1 часа 26 минут.

О задержках сообщили в пресс-службе Укрзализныци, передает «Думка». По состоянию на утро 14 сентября пригородные поезда отклоняются от расписания сразу на нескольких направлениях — как в Харьковской области, так и в направлении Полтавщины.

Какие электрички отстают от графика

По состоянию на 8:20 от графика отставали девять пригородных поездов:

№6682 Власовка — Харьков-Пассажирский (со станции Высокий) — задержка 1 час 16 мин;

№6812 Чугуев — Харьков-Левада (со станции Покровка) — задержка 1 час 17 мин;

№6702 Змиев — Харьков-Пассажирский (со станции 27 км) — задержка 1 час 15 мин;

№6508 Биляевка — Харьков-Пассажирский (со станции Селекционная) — задержка 1 час 21 мин;

№6684 Берестин — Харьков-Пассажирский (со станции Ордовка) — задержка 1 час 20 мин;

№6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский (со станции Дружный) — задержка 1 час 26 мин;

№6683 Мерефа — Берестин (со станции Власовка) — задержка 1 час 9 мин;

№6506 Златополь — Харьков-Пассажирский (со станции Карачевка) — задержка 1 час 24 мин;

№7012 Полтава-Южная — Люботин (со станции Роговка) — задержка 44 мин.

Дольше всего отставал рейс №6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский: его задержка составила 1 час 26 минут. В Укрзализныце отметили, что в случае повышенной опасности движение пригородных поездов могут временно остановить.

Что делать пассажирам

Перед поездкой стоит уточнять актуальное время отправления нужного рейса — график в течение дня может меняться. Пассажирам советуют следить за объявлениями на вокзалах и станциях и проверять информацию на официальных каналах Укрзализныци. Если рейс отменят, билет можно вернуть в кассе.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Харькове: в метрополитене рассказали, сколько будут ждать пассажиры в часы пик.

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