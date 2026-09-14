Фрикадельки — это сочные мясные шарики, которые в этом рецепте приобретают греческий характер благодаря красному луку, петрушке и мяте. Готовятся они быстро, на сковороде, без сложных соусов.

Рецепт сочных тефтелей мы уже публиковали — а фрикадельки по-гречески готовятся совсем иначе: их не тушат в соусе, а быстро обжаривают до лёгкой хрустящей корочки.

Фрикадельки — это не только маленькие шарики для супа. В греческой версии (кефтедес) они превращаются в сочные мясные шарики с красным луком, петрушкой, мятой и орегано. Внутри они нежные, а снаружи — слегка хрустящие. Главный секрет сочности — натёртый красный лук прямо в фарш.

Ингредиенты для фрикаделек

Для фрикаделек:

1 красная луковица, натёртая;

500 г говяжьего фарша (или бараньего);

200 г свиного фарша (или больше говяжьего);

2 зубчика чеснока, измельчённых;

60 г панировочных сухарей панко (или обычных);

1 яйцо;

¼ стакана мелко нарезанной свежей петрушки;

6 больших листьев мяты, мелко нарезанных;

½ ч. ложки сушёного орегано;

1 ст. ложка оливкового масла;

¾ ч. ложки соли;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для жарки и подачи:

½ стакана муки;

3 ст. ложки оливкового масла;

мелко нарезанная петрушка — для украшения;

дзадзики или греческий йогурт — для подачи.

Для дзадзики (по желанию): 2 небольших огурца, натёртые и отжатые; 300 г греческого йогурта; 2 ч. ложки белого винного уксуса; 1 ст. ложка лимонного сока; ½ зубчика чеснока, измельчённого; 1 ст. ложка оливкового масла; ½ ч. ложки соли; чёрный перец.

Как приготовить фрикадельки: пошагово

Натрите лук прямо в большую миску, добавьте остальные ингредиенты для фрикаделек. Хорошо вымесите фарш руками в течение нескольких минут, пока масса не станет однородной и гладкой.

По желанию поставьте фарш в холодильник на 1 час — так фрикадельки будет легче скатать, и они лучше будут держать круглую форму при жарке.

Отмеряйте столовые ложки фарша «с горкой» и выложите на рабочую поверхность — должно получиться примерно 32–35 шариков. Скатайте их в шарики.

Разогрейте бо́льшую часть масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Масла должно хватить, чтобы покрыть дно. Жарьте в 2–3 захода: слегка обваляйте фрикадельки в муке, стряхните лишнее и выложите на сковороду. Обжаривайте, перекатывая, 5–6 минут до равномерного золотистого цвета со всех сторон. Готовые выложите на тарелку, накройте, чтобы не остыли, и повторите с остальными.

Альтернатива — запекание: обильно сбрызните фрикадельки маслом (лучше оливковым) и запекайте при 180 °C около 20 минут до румяности. Но традиционный способ — именно жарка, тогда шарики получаются чуть сочнее.

Подавайте фрикадельки как закуску на мезе-тарелке с питой и дзадзики или как основное блюдо с греческим салатом. Они отлично замораживаются: после разогревания остаются такими же сочными.

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