Тефтелі по-тайськи — це соковиті кульки з індички у ніжному кокосово-каррі соусі, які готуються на одній сковороді без яєць і хліба.

Курячі тефтелі ми вже публікували — а ці тефтелі по-тайськи готуються зовсім інакше. Соковиті м'ясні кульки з індички у ніжному кокосово-каррі соусі роблять на одній сковороді, а секрет їхньої соковитості — натертий кабачок, який замінює хліб і яйця.

Інгредієнти для тефтелів у кокосовому соусі

Для тефтелів (приблизно 28 штук):

900 г фаршу з індички (можна курки або свинини);

1 склянка (240 мл) натертого кабачка, рідину добре віджати;

1/4 склянки (60 мл) дрібно нарізаної зеленої цибулі;

2 ст. л. дрібно нарізаного базиліку;

2 ч. л. натертого імбиру;

2 зубчики часнику (натерти);

1 ч. л. пасти червоного каррі;

1 ст. л. рибного соусу;

2 ст. л. кокосового молока;

дрібка пластівців червоного перцю.

Для соусу:

1,5 склянки (360 мл) кокосового молока;

3 ст. л. томатної пасти;

1 ч. л. пасти червоного каррі;

1 ч. л. рибного соусу;

дрібка пластівців червоного перцю (можна додати більше за смаком);

5–6 сушених листків кафрського лайма (за бажанням).

Також знадобиться олія для змащування сковороди (кулінарний спрей або трохи оливкової олії).

Як приготувати тефтелі: покроково

1. Приготуйте тефтелі. У середній мисці змішайте фарш, віджатий кабачок, зелену цибулю, базилік, імбир, часник, пасту каррі, рибний соус, 2 ст. л. кокосового молока й дрібку перцю.

2. Сформуйте кульки. Злегка змочіть руки водою, щоб фарш не липнув, і скачайте 28 тефтелів розміром приблизно зі столову ложку з гіркою. Викладіть їх на дошку чи тарілку.

3. Зробіть соус. В окремій мисці збийте вінчиком кокосове молоко, томатну пасту, пасту каррі, рибний соус, дрібку перцю та листки лайма (якщо використовуєте). Відставте.

4. Обсмажте тефтелі. Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньо-сильному вогні та змастіть олією. Викладіть тефтелі й обсмажуйте 2–3 хвилини, кілька разів перевертаючи, до рум'яності. Повністю просмажувати не потрібно — вони доготуються в соусі.

5. Тушкуйте. Влийте соус, зменшіть вогонь до середнього й тушкуйте без кришки 15 хвилин.

6. Подавайте тефтелі теплими з коричневим рисом або рисовою локшиною, прикрасивши свіжою кінзою та зеленою цибулею.

Щоб тефтелі не розвалювалися, використовуйте холодний фарш прямо з холодильника й ретельно віджимайте кабачок від зайвої рідини. Якщо рибного соусу немає, його можна замінити соєвим. Готові тефтелі зберігаються в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів, а в морозильнику — до 3 місяців. Подавати їх можна і як основну страву, і як закуску на шпажках.

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