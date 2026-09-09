Курячі тефтелі ми вже публікували — а ці тефтелі по-тайськи готуються зовсім інакше. Соковиті м'ясні кульки з індички у ніжному кокосово-каррі соусі роблять на одній сковороді, а секрет їхньої соковитості — натертий кабачок, який замінює хліб і яйця.
Інгредієнти для тефтелів у кокосовому соусі
Для тефтелів (приблизно 28 штук):
- 900 г фаршу з індички (можна курки або свинини);
- 1 склянка (240 мл) натертого кабачка, рідину добре віджати;
- 1/4 склянки (60 мл) дрібно нарізаної зеленої цибулі;
- 2 ст. л. дрібно нарізаного базиліку;
- 2 ч. л. натертого імбиру;
- 2 зубчики часнику (натерти);
- 1 ч. л. пасти червоного каррі;
- 1 ст. л. рибного соусу;
- 2 ст. л. кокосового молока;
- дрібка пластівців червоного перцю.
Для соусу:
- 1,5 склянки (360 мл) кокосового молока;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- 1 ч. л. пасти червоного каррі;
- 1 ч. л. рибного соусу;
- дрібка пластівців червоного перцю (можна додати більше за смаком);
- 5–6 сушених листків кафрського лайма (за бажанням).
Також знадобиться олія для змащування сковороди (кулінарний спрей або трохи оливкової олії).
Як приготувати тефтелі: покроково
1. Приготуйте тефтелі. У середній мисці змішайте фарш, віджатий кабачок, зелену цибулю, базилік, імбир, часник, пасту каррі, рибний соус, 2 ст. л. кокосового молока й дрібку перцю.
2. Сформуйте кульки. Злегка змочіть руки водою, щоб фарш не липнув, і скачайте 28 тефтелів розміром приблизно зі столову ложку з гіркою. Викладіть їх на дошку чи тарілку.
3. Зробіть соус. В окремій мисці збийте вінчиком кокосове молоко, томатну пасту, пасту каррі, рибний соус, дрібку перцю та листки лайма (якщо використовуєте). Відставте.
4. Обсмажте тефтелі. Розігрійте велику сковороду з антипригарним покриттям на середньо-сильному вогні та змастіть олією. Викладіть тефтелі й обсмажуйте 2–3 хвилини, кілька разів перевертаючи, до рум'яності. Повністю просмажувати не потрібно — вони доготуються в соусі.
5. Тушкуйте. Влийте соус, зменшіть вогонь до середнього й тушкуйте без кришки 15 хвилин.
6. Подавайте тефтелі теплими з коричневим рисом або рисовою локшиною, прикрасивши свіжою кінзою та зеленою цибулею.
Щоб тефтелі не розвалювалися, використовуйте холодний фарш прямо з холодильника й ретельно віджимайте кабачок від зайвої рідини. Якщо рибного соусу немає, його можна замінити соєвим. Готові тефтелі зберігаються в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів, а в морозильнику — до 3 місяців. Подавати їх можна і як основну страву, і як закуску на шпажках.
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