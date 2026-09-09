Уряд і регулятор обговорюють нову модель тарифів на газ для населення, тож підвищення ціни за кубометр можливе вже найближчими місяцями.

Тарифи на газ для українців можуть знову переглянути — уряд і профільні відомства обговорюють нову модель формування цін для населення. Підвищення платежів за кубометр може статися вже найближчими місяцями.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», дискусія стосується як базової ціни ресурсу, так і підходів до річних контрактів. Головна причина перегляду — зростання витрат на закупівлю газу на тлі коливань на європейських хабах і збільшення видатків на транспортування та розподіл. Постачальники наголошують: нинішня ціна не повністю відображає реальну собівартість ресурсу.

Поки що для більшості українців ціна зафіксована. Близько 98% побутових споживачів — понад 12 мільйонів домогосподарств — є клієнтами «Нафтогазу» і платять 7,96 грн за кубометр за річним тарифним планом «Фіксований». Ця ціна діє щонайменше до 30 квітня 2027 року, тобто весь поточний опалювальний сезон.

Інші постачальники у вересні пропонують річні тарифи від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Наприклад, «Тернопільоблгаз збут» тримає 7,96 грн, «Прикарпат Енерго Трейд» — 7,98 грн, «Галнафтогаз»/«ОККО Контракт» — 7,99 грн, «Львівенергозбут» — 8,20 грн, а YASNO в Києві та Дніпрі — 8,46 грн. Найдорожчий річний тариф — 9,99 грн у «СвітлоГазу». Місячні ж пропозиції коливаються від 8,46 до 26,99 грн за кубометр.

За поточного тарифу 7,96 грн платіж залежить від обсягу: за 10 кубометрів доведеться віддати 79,60 грн, за 50 — 398 грн, за 100 — 796 грн, а за 200 кубометрів — 1 592 грн. І це лише вартість самого газу: плата за розподіл («доставку») нараховується окремо оператором газорозподільних мереж.

Що може змінитися і як не переплатити

У регуляторі запевняють, що будь-які зміни будуть поетапними та прогнозованими, щоб уникнути різкого навантаження на домогосподарства. Розглядається оновлення річних тарифів, які можуть стати гнучкішими та залежати від ринкових умов. Водночас обговорюють посилення адресної підтримки вразливих категорій, щоб компенсувати можливе зростання платежів.

Постачальник не має права сам перевести клієнта з річного тарифу на дорожчий місячний — зміна плану можлива лише за участю споживача. Щоб не платити за прогнозними показниками, щомісяця передавайте фактичні дані лічильника своєму оператору ГРМ. Остаточна сума в платіжці залежить саме від реально спожитого обсягу: з початком опалювального сезону будинки з газовими котлами споживають більше, тому платіж може зрости навіть без підвищення ціни за кубометр.

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