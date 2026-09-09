На Волині стартував масовий збір картоплі, і попри те, що тривала спека позначилася на врожаї, у Волинській ОВА не підтвердили втрату 40% та запевняють, що дефіциту не буде.

Незаконну вирубку лісу на Волині виявили цього тижня екологи, а тим часом в області стартував масовий збір картоплі. Тривала спека та нестача вологи вдарили по посівах, однак у Волинській ОВА дефіциту не прогнозують.

За даними департаменту агропромислового розвитку Волинської ОВА, під урожай 2026 року в області посадили 42,5 тисячі гектарів картоплі. Із них лише 530 гектарів припадає на сільськогосподарські підприємства. Остаточно оцінити цьогорічний урожай поки неможливо — основний збір лише розпочинається.

Що кажуть фермери про «строкатий» урожай

Журналісти ВСН поспілкувалися з волинським фермером Русланом Хомичем. За його словами, ситуація на полях дуже різна: в одних господарствах картопля вродила краще, в інших — гірше, а подекуди бульби залишилися дрібними.

«Настільки строкатий урожай, собі не уявляєте. У когось є, в когось нема, у когось мала, в когось велика», — розповів фермер. На його господарстві цього року посадили чотири гектари картоплі одного сорту, і зараз її не поспішають повністю викопувати, бо частина рослин ще має зелене листя та продовжує вегетацію.

Як спека вплинула на врожай

Основна причина нерівномірного врожаю — тривала спека та посуха. Через високі температури частина картоплі передчасно зупинила вегетацію: рослини, які могли б іще рости й формувати бульби, почали відмирати раніше.

«Волинь дуже постраждала від жари. Багато картоплі зупинило вегетацію і вмерло раніше. Тобто вони мали ще рости і рости», — пояснив Руслан Хомич. Лише після дощів частина рослин продовжила ріст, тож на окремих полях збір свідомо відкладають, щоб бульби встигли набрати масу.

Чи загрожує Волині дефіцит картоплі

У департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА зазначили, що цьогорічний урожай очікують приблизно на рівні минулого року: «Очікуваний цьогорічний урожай картоплі прогнозується на рівні минулого року, можливо дещо менший, але не суттєво».

Раніше в інформаційному просторі з'являлися оцінки про можливий недобір близько 40% урожаю через спеку. Однак у Волинській ОВА такі прогнози не підтверджують: у департаменті кажуть, що підстав для такого висновку немає, а актів про загибель чи пошкодження посівів картоплі не надходило.

Тож дефіциту картоплі на Волині наразі не прогнозують — очікуваного врожаю, за оцінкою адміністрації, має бути достатньо для внутрішнього споживання. Остаточна картина стане зрозумілою після завершення основного сезону збору.

Раніше Politeka повідомляла, підвищення тарифу на воду у Волинській області: як зросли ціни у платіжках.