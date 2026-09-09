Непрацюючі пенсіонери, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, у 2026 році можуть отримати щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2 595 гривень — тепер оформити її можна навіть у разі втрати документів.

Збільшити виплати до пенсії тепер можна навіть без частини документів: у 2026 році уряд запустив експериментальний проєкт для тих, хто втратив папери або чиїх даних немає в державних реєстрах.

Щомісячну доплату у розмірі 2 595 гривень призначають непрацюючим людям зі статусом постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, як зазначає Пенсійний фонд. Ідеться про тих, хто станом на 26 квітня 1986 року або в період до 1 січня 1993 року фактично мешкав у зонах безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення.

Раніше відсутність запису в Єдиному державному демографічному реєстрі чи в базах Державної міграційної служби була підставою для відмови. У 2026 році ситуацію змінили: факт проживання підтверджуватимуть тимчасові комісії при обласних військових адміністраціях (ОВА).

Сума надбавки прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і після його підвищення становить 2 595 гривень на місяць. Як повідомляє «На пенсії», оформити призначення дозволили навіть якщо втрачено паспорт громадянина України, немає відомостей у реєстрах або людина проживала разом із батьками без окремої реєстрації.

Як оформити надбавку

Для оформлення слід звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях за місцем проживання. Саме вони відновлюють втрачені відомості у реєстрах територіальних громад.

Механізм поновлення даних діятиме до 30 вересня 2026 року. Тим, хто має право на доплату, радять не зволікати і подати документи завчасно, аби встигнути до завершення проєкту.

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