Домашню ковбасу можна приготувати вдвічі дешевше за магазинну — а швидкий рецепт лікарської ковбаси дає змогу повторити класичний смак із яловичини та напівжирної свинини просто вдома.

Перевірений рецепт опублікували на профільному сайті Craftstore, який спеціалізується на обладнанні та інгредієнтах для м'ясопереробки. Головна перевага варіанта — мінімум продуктів і зрозуміла послідовність дій.

Що потрібно для приготування

Для домашньої лікарської ковбаси знадобиться небагато інгредієнтів — ось повний перелік із точними пропорціями:

яловичина — 250 г;

напівжирна свинина — 750 г;

сіль нітритна (0,6%) навпіл з кухонною — 18 г;

комплексна суміш для лікарської ковбаси — 6 г;

фосфат — 3 г;

молоко охолоджене — 150 мл.

Покроковий рецепт

Насамперед усю сировину і молоко перед фаршуванням добре охолоджують — за потреби можна навіть злегка підморозити. Це потрібно, щоб фарш не перегрівався під час вимішування.

Далі м'ясо ріжуть на невеликі шматочки і пропускають через м'ясорубку з найдрібнішою решіткою двічі, щоб маса вийшла максимально однорідною та ніжною.

Отриманий фарш перекладають у чашу міксера, додають комплексну суміш, молоко і фосфат, а потім вимішують до в'язкого однорідного стану. Головне — не перевищити температуру фаршу 7–10 °C, адже вона піднімається дуже швидко. Щоб знизити її, вимішування роблять у кілька етапів із охолодженням у морозилці.

Формування та отеплення

Готовий фарш потрібно максимально щільно набити в оболонку. Для цього оболонку ріжуть на відрізки потрібної довжини, зав'язують з одного боку і за допомогою ковбасного шприца щільно набивають фарш. Потім зав'язують з іншого боку, а отримані батони підвішують на 1–1,5 години за кімнатної температури на отеплення.

Що робити після отеплення

Після отеплення батони піддають термічній обробці: ковбасу відварюють до готовності, а потім охолоджують. Готову домашню лікарську ковбасу нарізають одразу або зберігають у холодильнику кілька днів.

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