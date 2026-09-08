Дитячі виплати в Україні розширили новою програмою — держава щомісяця допомагає родинам, які виходять на роботу після народження дитини. Виплати за програмою "єЯсла" вже отримують понад 15 тисяч сімей.
Станом на початок вересня 2026 року заяви на участь у програмі подали понад 23 тисячі українських родин, а загальна сума виділеного фінансування перевищила 600 мільйонів гривень. Такі цифри озвучила перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець, повідомляє Фокус.
Скільки платять і кому
Програма "єЯсла" діє з 1 січня 2026 року. Базовий розмір щомісячної допомоги становить 8 тисяч гривень. Родини, які виховують дитину з інвалідністю, отримують підвищену виплату — 12 тисяч гривень щомісяця.
Гроші нараховують з наступного місяця після того, як дитині виповнився рік, за умови виходу одного з батьків на роботу. Виплачують допомогу до досягнення дитиною трьох років.
Батьки, чиїм дітям на 1 січня 2026 року вже виповнився рік, мали право отримати виплату з моменту старту програми — за умови подання заяви протягом перших шести місяців. Такий самий піврічний термін передбачений і для тих, хто вийшов на роботу пізніше.
На що можна витратити гроші
Виплата має цільове призначення: кошти дозволено використовувати виключно на оплату догляду за дитиною. Це можуть бути послуги приватних дитячих садків, оплата харчування або гуртків у державних і комунальних закладах, а також купівля дитячого одягу, взуття, іграшок та спортивних товарів.
Як оформити виплату
З серпня 2026 року виплати за програмою "єЯсла" можна отримувати на спеціальний рахунок "Турбота про дитину" в межах програми "Дія.Картка". Оформити картку можна через застосунки банків-партнерів: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank або Банк "Кредит Дніпро".
Також подати заяву можна особисто — у Пенсійному фонді, ЦНАПі або в уповноваженої особи громади. Тим, хто вже отримує виплату, повторно подавати документи для переходу на нову картку не потрібно.
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