Баклажани в духовці — це проста й смачна страва, яка виходить ніжною та «м'ясистою» без зайвої олії зі сковороди. Секрет — щедро змастити скибочки оливковою олією й запекти при високій температурі.

Рецепт ікри з баклажанів ми вже публікували — а баклажани в духовці готуються зовсім інакше: без сковороди, великої кількості олії та зайвого клопоту.

Правильно запечений баклажан стає ніжним і «м'ясистим», тому його часто називають чудовою овочевою альтернативою м'ясу. Цей рецепт баклажанів у духовці — найпростіший спосіб запікання, який підходить і для великої компанії, і для легкої вечері на двох.

Інгредієнти для баклажанів у духовці

1 середній баклажан, нарізаний скибочками завтовшки приблизно 1,2 см

1 чайна ложка морської солі

чорний перець — на смак

оливкова олія з легким ароматом — для змащування

для подачі (за бажанням): помідор, зубчик часнику, майонез, свіжий базилік, кінза або зелена цибуля

Як приготувати баклажани в духовці: покроково

Крок 1. Розігрійте духовку до 230 °C. Деко застеліть пергаментом, а решітку встановіть посередині духовки.

Крок 2. Присмачте кожну скибочку баклажана з обох боків морською сіллю та чорним перцем.

Крок 3. Щедро змастіть обидва боки кожної скибочки оливковою олією. Це допомагає баклажанам не пересихати й рівномірно підрум'янюватися.

Крок 4. Викладіть скибочки на підготовлене деко й запікайте 12–15 хвилин, поки вони не стануть м'якими та не підрум'яняться знизу.

Крок 5. Дістаньте баклажани в духовці з печі та дайте їм трохи охолонути.

Запечені скибочки можна подавати як самостійну закуску або скласти з них відкриті сендвічі: підсмажте зріз чіабатти, змастіть часниковим майонезом (4 столові ложки майонезу та 1 подрібнений зубчик часнику), викладіть 2 скибочки баклажана й кружальце помідора, а зверху додайте свіжу зелень — базилік, кінзу чи зелену цибулю. Зберігайте запечені баклажани в холодильнику в герметичному контейнері до 2 днів.

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