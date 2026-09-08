Українці, які доглядають за людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, можуть оформити щомісячну державну допомогу. Максимальний розмір виплати у 2026 році — 3 209 гривень, але суму розраховують індивідуально.

Державна грошова допомога в Україні має багато різних програм, і одна з них — щомісячна виплата для людей, які доглядають за близькою людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу. У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, кому призначають таку допомогу, який її максимальний розмір і куди звертатися за оформленням, повідомляє 24 Канал.

Хто може оформити щомісячну допомогу

Держава передбачила фінансову підтримку для українців, які фактично проживають разом із людиною з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу та доглядають за нею. Максимальний розмір такої виплати у 2026 році становить 3 209 гривень на місяць, повідомляє Пенсійний фонд України.

Сума розраховується індивідуально — вона залежить від сукупного доходу всіх членів родини за останні пів року. Водночас для того, щоб гроші надійшли на рахунок, людина з інвалідністю має потребувати постійного стороннього догляду за висновком лікарської комісії.

Важлива умова — спільна реєстрація або фактичне проживання заявника та особи, за якою здійснюється догляд, на одній житловій площі. При цьому те, що доглядальник працює, жодним чином не впливає на право отримувати допомогу.

На який строк призначають виплату

Зазвичай таку допомогу держава призначає на 6 місяців. Однак для непрацюючих пенсіонерів-опікунів цей строк одразу продовжують до одного року.

Гроші починають нараховувати з місяця звернення, якщо встигнути подати повний пакет документів до кінця календарного місяця. Оформити заявку можна в сервісних центрах ПФУ, місцевих ЦНАПах або через уповноважених осіб місцевих рад.

Які документи потрібні

Для успішного оформлення знадобляться: заява, декларація про доходи сім'ї, висновок лікарської комісії про потребу в постійному догляді та довідка МСЕК про встановлення інвалідності.

Якщо заявник і людина з інвалідністю прописані за різними адресами, але живуть разом, додатково доведеться отримати Акт обстеження матеріально-побутових умов від місцевої ради.

Що робити, якщо лікарі відмовляють у довідці

На практиці українці часто стикаються з тим, що лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) відмовляються видавати висновок про потребу в догляді, вимагаючи попереднього стаціонарного лікування хворого.

Утім, наказ Міністерства охорони здоров'я України № 667 від 2013 року містить вичерпний перелік підстав для видачі документа. Головним критерієм є наявність обмежень життєдіяльності через психічний розлад — наприклад, проблеми із самообслуговуванням або контролем поведінки.

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