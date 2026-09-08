Рецепт ідеальних панкейків з яблуками ми вже публікували — а панкейки з гарбузом готуються трохи інакше: завдяки гарбузовому пюре вони виходять ще ніжнішими та вологішими. За смаком ця страва нагадує гарбузовий пиріг у формі млинців, тож це ідеальний варіант для затишного осіннього сніданку.
Рецепт простий і швидкий: не потрібно чекати, поки інгредієнти нагріються до кімнатної температури, — усе можна брати холодним одразу з холодильника. Подавайте панкейки з гарбузом з кленовим сиропом, медом або бананом.
Інгредієнти для панкейків з гарбузом
- 2 великі яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 склянка гарбузового пюре (приблизно 240 г);
- 1 склянка кефіру або нежирної пахти (240 мл);
- 2 ст. л. оливкової олії (або рослинної);
- ¼ ч. л. солі;
- 1¼ склянки борошна (приблизно 160 г);
- 1 ст. л. розпушувача;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- трохи оливкової олії для сковороди.
Як приготувати панкейки з гарбузом: покроково
1. У великій мисці збийте яйця з цукром до однорідності.
2. Додайте гарбузове пюре, кефір, оливкову олію та сіль і добре перемішайте вінчиком.
3. В окремій мисці просійте борошно з розпушувачем і корицею, потім вмішайте суху суміш у гарбузову масу.
4. Дайте тісту відпочити 5–10 хвилин — так панкейки вийдуть пишнішими.
5. Розігрійте велику антипригарну сковороду на середньому вогні й злегка змастіть її олією.
6. Викладайте приблизно по 2–3 ст. л. тіста на один панкейк. Смажте з першого боку близько 2 хвилин, поки на поверхні не з'являться й не почнуть лопатися бульбашки.
7. Переверніть лише один раз і смажте ще близько 2 хвилин до золотистої скоринки. Якщо панкейки рум'яняться занадто швидко, зменшіть вогонь.
8. Повторюйте з рештою тіста, за потреби додаючи олію. Подавайте теплими з кленовим сиропом.
Найсмачніші панкейки з гарбузом — теплими, з кленовим сиропом, медом або скибочками банана. За бажанням посипте подрібненими горіхами пекан. Якщо тісто здається занадто густим, додайте 2–4 столові ложки кефіру — консистенція залежить від щільності гарбузового пюре.
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