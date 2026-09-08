Панкейки з гарбузом — це смак гарбузового пирога у формі повітряних млинців: ніжні, вологі та дуже ароматні. Готувати їх легко, адже тісто можна замішувати з холодних інгредієнтів одразу з холодильника.

Рецепт ідеальних панкейків з яблуками ми вже публікували — а панкейки з гарбузом готуються трохи інакше: завдяки гарбузовому пюре вони виходять ще ніжнішими та вологішими. За смаком ця страва нагадує гарбузовий пиріг у формі млинців, тож це ідеальний варіант для затишного осіннього сніданку.

Рецепт простий і швидкий: не потрібно чекати, поки інгредієнти нагріються до кімнатної температури, — усе можна брати холодним одразу з холодильника. Подавайте панкейки з гарбузом з кленовим сиропом, медом або бананом.

Інгредієнти для панкейків з гарбузом

2 великі яйця;

2 ст. л. цукру;

1 склянка гарбузового пюре (приблизно 240 г);

1 склянка кефіру або нежирної пахти (240 мл);

2 ст. л. оливкової олії (або рослинної);

¼ ч. л. солі;

1¼ склянки борошна (приблизно 160 г);

1 ст. л. розпушувача;

1 ч. л. меленої кориці;

трохи оливкової олії для сковороди.

Як приготувати панкейки з гарбузом: покроково

1. У великій мисці збийте яйця з цукром до однорідності.

2. Додайте гарбузове пюре, кефір, оливкову олію та сіль і добре перемішайте вінчиком.

3. В окремій мисці просійте борошно з розпушувачем і корицею, потім вмішайте суху суміш у гарбузову масу.

4. Дайте тісту відпочити 5–10 хвилин — так панкейки вийдуть пишнішими.

5. Розігрійте велику антипригарну сковороду на середньому вогні й злегка змастіть її олією.

6. Викладайте приблизно по 2–3 ст. л. тіста на один панкейк. Смажте з першого боку близько 2 хвилин, поки на поверхні не з'являться й не почнуть лопатися бульбашки.

7. Переверніть лише один раз і смажте ще близько 2 хвилин до золотистої скоринки. Якщо панкейки рум'яняться занадто швидко, зменшіть вогонь.

8. Повторюйте з рештою тіста, за потреби додаючи олію. Подавайте теплими з кленовим сиропом.

Найсмачніші панкейки з гарбузом — теплими, з кленовим сиропом, медом або скибочками банана. За бажанням посипте подрібненими горіхами пекан. Якщо тісто здається занадто густим, додайте 2–4 столові ложки кефіру — консистенція залежить від щільності гарбузового пюре.

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