Юрист пояснив, як самостійно з'ясувати, чи правильно розрахована пенсія, які три блоки даних варто перевірити у пенсійній справі та коли можливий перерахунок.

Як законно збільшити пенсію, розповів юрист — а почати варто з перевірки, чи правильно фонд розрахував вашу виплату. Перевірити нарахування можна навіть без знання складної формули: головне знати, які документи та дані для цього потрібні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керуючий партнер АТ «Winner Partners» Сергій Литвиненко. За його словами, нерідко люди звертаються до юриста з підозрою, що пенсію порахували неправильно. «Я все життя працював, у мене великий стаж, але пенсія чомусь дуже мала», — типова скарга клієнта.

Перше, що радить адвокат, — не порівнювати суму з очікуваннями, а перевірити пенсійну справу. Литвиненко виділив три основні блоки, які найчастіше впливають на розмір виплати.

Що перевірити в пенсійній справі

Страховий стаж. Треба звірити, чи всі періоди роботи зараховані. Бувають випадки, коли період підтверджений трудовою книжкою, але не відображений у даних ПФУ.

Заробіток для розрахунку. Важливо перевіряти не власні спогади про зарплату, а конкретні періоди та показники, які фонд фактично врахував відповідно до статті 40 закону.

Законні підстави для перерахунку. Перерахунок — це не просто прохання підвищити виплату, а конкретні підстави, передбачені статтею 42 закону.

Перерахунок пенсій працюючим у 2026 році

Стаття 42 Закону №1058-IV регулює перерахунок пенсій у зв'язку зі зміною страхового стажу, заробітку та інших обставин. ПФУ здійснює як масові, так і індивідуальні перерахунки.

У 2026 році перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюється за частиною четвертою статті 42 закону та постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2026 року №236. Якщо людина продовжила працювати після призначення пенсії та набула додаткового страхового стажу, виплату можуть перерахувати з урахуванням цього стажу, а за певних умов — і нового заробітку.

Адвокат наголошує: висока зарплата після виходу на пенсію не означає автоматично, що її вигідно врахувати під час перерахунку. ПФУ порівнює показники й обирає варіант, вигідніший для пенсіонера. Іноді доцільніше залишити попередній заробіток і збільшити пенсію лише за рахунок додаткового стажу.

З чого почати перевірку пенсії

Адвокат радить починати з аудиту пенсійної справи. Для цього потрібно отримати інформацію про страховий стаж, який врахував ПФУ, заробіток, використаний при призначенні або попередньому перерахунку, складові та сам розрахунок пенсії, а також доплати й надбавки, якщо вони застосовуються.

Ці дані варто порівняти з наявними документами. Іноді така перевірка показує, що підстав для збільшення пенсії немає, — і людина розуміє, чому отримує саме таку суму. «Не потрібно знати формулу пенсії напам'ять, щоб зрозуміти, що її слід перевірити. Потрібно знати свої документи та розуміти, які саме дані Пенсійний фонд використовував для розрахунку», — підсумував Литвиненко.

Коли потрібен суд

Перерахунок пенсії не завжди передбачає звернення до суду. У більшості випадків спочатку потрібно звернутися до Пенсійного фонду, правильно сформулювати вимогу та надати відсутні документи.

Якщо ПФУ відмовляється врахувати підтверджені законом обставини, питання може перейти у площину адміністративного оскарження та судового захисту. Перед зверненням до суду адвокат радить відповісти на три ключові питання: що саме врахував ПФУ, що він не врахував і яка конкретна норма закону дає людині право на більший розмір пенсії.

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