Юрист объяснил, как самостоятельно выяснить, правильно ли начислена пенсия, какие три блока данных стоит проверить в пенсионном деле и когда возможен перерасчет.

Как законно увеличить пенсию, рассказал юрист — а начать стоит с проверки, правильно ли фонд рассчитал вашу выплату. Проверить начисление можно даже без знания сложной формулы: главное — знать, какие документы и данные для этого нужны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, управляющий партнер АО «Winner Partners» Сергей Литвиненко. По его словам, нередко люди обращаются к юристу с подозрением, что пенсию посчитали неправильно. «Я всю жизнь работал, у меня большой стаж, но пенсия почему-то очень маленькая», — типичная жалоба клиента.

Первое, что советует адвокат, — не сравнивать сумму с ожиданиями, а проверить пенсионное дело. Литвиненко выделил три основных блока, которые чаще всего влияют на размер выплаты.

Что проверить в пенсионном деле

Страховой стаж. Нужно сверить, все ли периоды работы засчитаны. Бывают случаи, когда период подтвержден трудовой книжкой, но не отражен в данных ПФУ.

Заработок для расчета. Важно проверять не собственные воспоминания о зарплате, а конкретные периоды и показатели, которые фонд фактически учел согласно статье 40 закона.

Законные основания для перерасчета. Перерасчет — это не просто просьба повысить выплату, а конкретные основания, предусмотренные статьей 42 закона.

Перерасчет пенсий работающим в 2026 году

Статья 42 Закона №1058-IV регулирует перерасчет пенсий в связи с изменением страхового стажа, заработка и других обстоятельств. ПФУ осуществляет как массовые, так и индивидуальные перерасчеты.

В 2026 году перерасчет пенсий работающим пенсионерам осуществляется по части четвертой статьи 42 закона и постановлению Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №236. Если человек продолжил работать после назначения пенсии и приобрел дополнительный страховой стаж, выплату могут пересчитать с учетом этого стажа, а при определенных условиях — и нового заработка.

Адвокат подчеркивает: высокая зарплата после выхода на пенсию не означает автоматически, что ее выгодно учесть при перерасчете. ПФУ сравнивает показатели и выбирает вариант, более выгодный для пенсионера. Иногда целесообразнее оставить предыдущий заработок и увеличить пенсию только за счет дополнительного стажа.

С чего начать проверку пенсии

Адвокат советует начинать с аудита пенсионного дела. Для этого нужно получить информацию о страховом стаже, который учел ПФУ, заработке, использованном при назначении или предыдущем перерасчете, составляющих и самом расчете пенсии, а также доплатах и надбавках, если они применяются.

Эти данные стоит сравнить с имеющимися документами. Иногда такая проверка показывает, что оснований для увеличения пенсии нет, — и человек понимает, почему получает именно такую сумму. «Не нужно знать формулу пенсии наизусть, чтобы понять, что ее следует проверить. Нужно знать свои документы и понимать, какие именно данные Пенсионный фонд использовал для расчета», — подытожил Литвиненко.

Когда нужен суд

Перерасчет пенсии не всегда предполагает обращение в суд. В большинстве случаев сначала нужно обратиться в Пенсионный фонд, правильно сформулировать требование и предоставить недостающие документы.

Если ПФУ отказывается учесть подтвержденные законом обстоятельства, вопрос может перейти в плоскость административного обжалования и судебной защиты. Перед обращением в суд адвокат советует ответить на три ключевых вопроса: что именно учел ПФУ, что он не учел и какая конкретная норма закона дает человеку право на больший размер пенсии.

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