Наполеон — многослойный торт из тонких слоёных коржей и нежного заварного крема. Этот рецепт поможет испечь его так, чтобы коржи оставались аппетитно хрустящими, а крем получался шелковистым.

Рецепт идеального бисквита мы уже публиковали — а классический наполеон готовится из тонких коржей слоёного теста, перемазанных нежным заварным кремом. Секрет этого варианта — в правильном тесте, где масло остаётся мелкими кусочками, поэтому коржи получаются многослойными и хрустящими.

Ингредиенты для наполеона

Для слоёного теста (получится 8 коржей):

400 г холодного сливочного масла;

2 яйца;

160 мл холодной воды;

675–900 г просеянной муки;

3 ст. ложки водки или коньяка (можно заменить водой);

2 ст. ложки столового уксуса;

щепотка соли.

Для заварного крема:

7 желтков;

1,4 л цельного молока;

400 г сахара;

1 ст. ложка ванильного экстракта;

100 г просеянной муки;

400 г сливочного масла.

Как приготовить наполеон: пошагово

1. Замесите тесто. В миске взбейте яйца с солью, влейте холодную воду, уксус и водку (или коньяк). В отдельной ёмкости соедините муку с холодным маслом, нарезанным кубиками, и пробейте в комбайне, пока смесь не станет напоминать горошины. Добавьте яичную смесь и продолжайте обрабатывать, пока тесто едва не начнёт слипаться.

2. Охладите тесто. Выложите массу на рабочую поверхность, бережно соберите её руками в шар — не вымешивайте долго, чтобы масло не растаяло. Разделите на 4 части, сформируйте диски, накройте плёнкой и уберите в холодильник на 1–2 часа.

3. Сварите заварной крем. Взбейте желтки с сахаром, добавляя понемногу молока. Вмешайте муку до однородной массы без комочков. Остальное молоко нагрейте почти до кипения, постоянно помешивая. Влейте горячее молоко в яичную смесь, перемешивая, затем верните на средний огонь и доведите до кипения, непрерывно помешивая. Варите 2–3 минуты до загустения. Снимите с огня, добавьте ванильный экстракт и масло, перемешайте до однородности. Перелейте крем в широкую посуду, накройте плёнкой впритык и остудите до комнатной температуры.

4. Испеките коржи. Разогрейте духовку до 200 °C. Каждый шар теста раскатайте очень тонко — примерно до 32 см в диаметре — и наколите вилкой по всей поверхности, чтобы тесто не поднималось неравномерно. Выпекайте 5–7 минут до лёгкого золотистого цвета. Так получится 8 коржей.

5. Подровняйте коржи. Накройте горячий корж тарелкой диаметром около 28 см и обрежьте по кругу. Собранные обрезки измельчите в крошку — она понадобится для украшения.

6. Соберите торт. Нанесите немного крема на блюдо, выложите первый корж и прижмите. Промазывайте каждый корж кремом, равномерно распределяя его, и складывайте друг на друга. Для ровной формы можно собирать торт в кулинарном кольце.

7. Украсьте наполеон. Щедро посыпьте верх торта и прижмите к бокам измельчённые обрезки — они не только украшают, но и защищают крем от подсыхания.

Подавайте наполеон охлаждённым. Если любите хрустящие коржи — нарезайте торт уже через 3 часа после сборки. А чтобы коржи стали мягкими и нежными, оставьте наполеон в холодильнике под плёнкой на 24–48 часов.

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