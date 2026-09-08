Наполеон — багатошаровий торт із тонких листкових коржів і ніжного заварного крему. Цей рецепт допоможе спекти його так, щоб коржі лишалися апетитно хрусткими, а крем виходив шовковистим.

Рецепт ідеального бісквіта ми вже публікували — а класичний наполеон готується з тонких коржів листкового тіста, перемазаних ніжним заварним кремом. Секрет цього варіанта — у правильному тісті, де масло залишається дрібними шматочками, тож коржі виходять багатошаровими й хрусткими.

Інгредієнти для наполеона

Для листкового тіста (вийде 8 коржів):

400 г холодного вершкового масла;

2 яйця;

160 мл холодної води;

675–900 г просіяного борошна;

3 ст. ложки горілки або коньяку (можна замінити водою);

2 ст. ложки столового оцту;

дрібка солі.

Для заварного крему:

7 жовтків;

1,4 л незбираного молока;

400 г цукру;

1 ст. ложка ванільного екстракту;

100 г просіяного борошна;

400 г вершкового масла.

Як приготувати наполеон: покроково

1. Замісіть тісто. У мисці збийте яйця із сіллю, влийте холодну воду, оцет і горілку (або коньяк). В окремій ємності з'єднайте борошно з холодним маслом, нарізаним кубиками, і пробийте в комбайні, поки суміш не нагадуватиме горошини. Додайте яєчну суміш і продовжуйте обробляти, доки тісто ледь не почне злипатися.

2. Охолодіть тісто. Викладіть масу на робочу поверхню, бережно зберіть її руками в кулю — не вимішуйте довго, щоб масло не розтануло. Поділіть на 4 частини, сформуйте диски, накрийте плівкою та поставте в холодильник на 1–2 години.

3. Зваріть заварний крем. Збийте жовтки з цукром, додаючи потроху молока. Вмішайте борошно до однорідної маси без грудочок. Решту молока нагрійте майже до кипіння, постійно помішуючи. Влийте гаряче молоко до яєчної суміші, перемішуючи, потім поверніть на середній вогонь і доведіть до кипіння, безперервно помішуючи. Варіть 2–3 хвилини до загустіння. Зніміть із вогню, додайте ванільний екстракт і масло, перемішайте до однорідності. Перелийте крем у широкий посуд, накрийте плівкою впритул і охолодіть до кімнатної температури.

4. Випечіть коржі. Розігрійте духовку до 200 °C. Кожну кулю тіста розкачайте дуже тонко — приблизно до 32 см у діаметрі — і наколіть виделкою по всій поверхні, щоб тісто не піднімалося нерівномірно. Випікайте 5–7 хвилин до легкого золотистого кольору. Так вийде 8 коржів.

5. Підрівняйте коржі. Накрийте гарячий корж тарілкою діаметром близько 28 см і обріжте по колу. Зібрані обрізки подрібніть у крихту — вона знадобиться для оздоблення.

6. Зберіть торт. Нанесіть трохи крему на блюдо, викладіть перший корж і притисніть. Промазуйте кожен корж кремом, рівномірно розподіляючи його, і складайте їх один на одного. Для рівної форми можна збирати торт у кулінарному кільці.

7. Оздобте наполеон. Щедро посипте верх торта і притисніть до боків подрібнені обрізки — вони не лише прикрашають, а й захищають крем від підсихання.

Подавайте наполеон охолодженим. Якщо любите хрусткі коржі — нарізайте торт уже через 3 години після збирання. А щоб коржі стали м'якими й ніжними, залиште наполеон у холодильнику під плівкою на 24–48 годин.

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