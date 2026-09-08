Кабмін спрямував із резервного фонду 2,3 млрд грн на компенсації за пошкоджене внаслідок російської агресії житло за програмою «єВідновлення».

Грошові компенсації за житло на Київщині розширюються: Кабінет міністрів спрямував 2,3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російської агресії, і частина цих коштів дістанеться мешканцям Вишневого.

Відповідне рішення уряд ухвалив 3 вересня 2026 року, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. За урядовим розпорядженням гроші передадуть Міністерству розвитку громад та територій — саме воно фінансуватиме компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомості.

Хто отримає компенсацію за програмою "єВідновлення"

Виплати надають у межах державної програми "єВідновлення". Вона покриває відновлення визначених категорій нерухомості, пошкодженої через бойові дії, терористичні атаки та диверсії, — підтримку спрямовано передусім власникам житла, яке зазнало руйнувань.

Значну частину фінансування передбачено для постраждалих мешканців Вишневої громади Бучанського району Київщини, чиє житло було пошкоджене під час масованої ракетно-дронової атаки 6 липня 2026 року.

У ніч на 6 липня Вишневе стало одним із найбільш постраждалих населених пунктів Київської області: через влучання та масштабні пожежі пошкоджень зазнали об'єкти забудови одразу на п'яти вулицях, а також десятки житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як оформити компенсацію за пошкоджене житло

Щоб отримати виплату за програмою "єВідновлення", власник пошкодженого житла подає заявку — через застосунок чи портал "Дія" або звернувшись до ЦНАПу. Після цього спеціальна комісія громади обстежує об'єкт, фіксує пошкодження в акті й визначає суму компенсації на ремонт.

Кошти надходять на спеціальний рахунок і можуть бути витрачені лише на будівельні матеріали та ремонтні роботи. Тепер Міністерство розвитку громад та територій має розподілити виділені 2,3 млрд грн, зокрема для людей, які постраждали від липневого удару по Вишневому.

Раніше йшлося про виділення з резервного фонду 3,04 млрд грн на підтримку постраждалої громади. Нове рішення про 2,3 млрд грн має забезпечити безпосереднє фінансування компенсацій на відновлення пошкодженого житла.

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