Кабмин направил из резервного фонда 2,3 млрд грн на компенсации за поврежденное в результате российской агрессии жилье по программе «єВідновлення».

Денежные компенсации за жилье на Киевщине расширяются: Кабинет министров направил 2,3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на восстановление жилья, поврежденного в результате российской агрессии, и часть этих средств достанется жителям Вишневого.

Соответствующее решение правительство приняло 3 сентября 2026 года, сообщает Киевская областная военная администрация. Согласно правительственному распоряжению, деньги передадут Министерству развития общин и территорий — именно оно будет финансировать компенсации за поврежденные объекты недвижимости.

Кто получит компенсацию по программе "єВідновлення"

Выплаты предоставляются в рамках государственной программы "єВідновлення". Она покрывает восстановление определенных категорий недвижимости, поврежденной из-за боевых действий, террористических атак и диверсий, — поддержка направлена прежде всего владельцам жилья, которое пострадало от разрушений.

Значительная часть финансирования предусмотрена для пострадавших жителей Вишневой общины Бучанского района Киевщины, чье жилье было повреждено во время массированной ракетно-дроновой атаки 6 июля 2026 года.

В ночь на 6 июля Вишневое стало одним из наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области: из-за попаданий и масштабных пожаров повреждения получили объекты застройки сразу на пяти улицах, а также десятки жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как оформить компенсацию за поврежденное жилье

Чтобы получить выплату по программе "єВідновлення", владелец поврежденного жилья подает заявку — через приложение или портал "Дія" либо обратившись в ЦНАП. После этого специальная комиссия общины обследует объект, фиксирует повреждения в акте и определяет сумму компенсации на ремонт.

Средства поступают на специальный счет и могут быть потрачены только на строительные материалы и ремонтные работы. Теперь Министерство развития общин и территорий должно распределить выделенные 2,3 млрд грн, в частности для людей, пострадавших от июльского удара по Вишневому.

Ранее речь шла о выделении из резервного фонда 3,04 млрд грн на поддержку пострадавшей общины. Новое решение о 2,3 млрд грн должно обеспечить непосредственное финансирование компенсаций на восстановление поврежденного жилья.

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