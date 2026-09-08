Большинство украинцев получают пенсию, которая формально рассчитана правильно, однако ее размер далеко не всегда является максимально возможным. Юрист объяснил, какие законные механизмы позволяют увеличить выплаты и почему Пенсионный фонд не применяет их автоматически.

Размер пенсии в Украине можно законно увеличить — об этом рассказал юрист Михаил Вулах. Большинство украинцев получают выплату, которая формально рассчитана правильно, но не всегда является максимально возможной.

По его словам, размер пенсии определяется по формуле из средней зарплаты, коэффициента заработка и коэффициента страхового стажа, после чего добавляются доплаты и надбавки. Главный резерв скрыт в коэффициенте заработка, но Пенсионный фонд не пересчитывает его автоматически, отмечает ТСН.

Зарплата до 2000 года

Первый способ — для тех, кто вышел на пенсию до 2015 года. Закон позволяет выбрать любые 60 календарных месяцев работы до 1 июля 2000 года. Наибольшую выгоду могут получить люди, работавшие на предприятиях с высокими зарплатами, во вредных условиях или в регионах с более высокой оплатой труда.

Для этого нужна справка о зарплате: ее выдает бухгалтерия предприятия, а если оно ликвидировано — запрос подают в государственный архив или через ЦНАП. Работал в нескольких местах — стоит собрать справки со всех, чтобы выбрать наиболее выгодный период.

Работа во время пандемии и войны

Второй способ — для тех, кто после назначения пенсии продолжил работать. Статья 40 Закона Украины №1058 позволяет исключить месяцы работы во время пандемии COVID-19 и военного положения, если они снижают коэффициент заработка: неполный рабочий день, длительные больничные или работа как ФОП с уплатой ЕСВ с минимальной зарплаты.

Исключение таких месяцев повышает коэффициент заработка и, соответственно, размер пенсии. Однако Пенсионный фонд не применяет эту норму самостоятельно — нужно подать заявление.

Как подать заявление на перерасчет

Работающим пенсионерам юрист советует сначала получить распоряжение о назначении пенсии и справку ОК-5, если человек продолжал работать. Стоит проверить документ «Алгоритм расчета заработка»: ноль в графе дополнительно исключенных месяцев может свидетельствовать о резерве для увеличения.

Обратиться могут и работающие, и неработающие пенсионеры, а количество обращений закон не ограничивает. Даже если новый расчет окажется меньше, Пенсионный фонд не имеет права уменьшать назначенную выплату — останется предыдущий, более выгодный вариант.

Напомним, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2026 года превысил 7200 гривен, однако почти половина пенсионеров получает выплаты до 5 тысяч гривен.

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