Как правильно заряжать телефон, чтобы не портить батарею — вопрос, от ответа на который зависит, сколько лет прослужит смартфон.

Правильный уход за смартфоном начинается с привычки заряжать его без вреда для аккумулятора. Деградация батареи — «ахиллесова пята» любого телефона: от бюджетных моделей до дорогих флагманов. При этом владельцы часто даже не догадываются, что ежедневно сокращают срок службы устройства.

Первое и главное правило — не держать заряд на предельных уровнях. Специалисты советуют заряжать аккумулятор до 80%, а разряжать не ниже 20%. Частые, но короткие сессии зарядки даже полезнее, чем редкая зарядка «от нуля до ста».

Чего нельзя делать во время зарядки

Не оставляйте телефон подключенным на всю ночь. Если другого варианта нет, установите ограничение заряда до 80% — для этого подойдет, в частности, приложение Battery Charge Limit.

Также не стоит пользоваться смартфоном, пока он подключен к кабелю: это перегревает батарею и замедляет зарядку. Беспроводные зарядки тоже нагревают корпус сильнее, чем проводные, что плохо сказывается на аккумуляторе.

Почему перегрев — главный враг батареи

Высокая температура ускоряет старение аккумулятора. Доказано, что при температуре 55 градусов батарея деградирует почти вчетверо быстрее, чем при нормальных 25 градусах. Поэтому летом не оставляйте телефон на солнце и снимайте чехол во время зарядки, если корпус заметно нагревается.

Какой кабель и зарядное устройство выбрать

Откажитесь от несертифицированных кабелей Lightning и USB-C и дешевых аналогов с AliExpress. Некачественный кабель может вывести устройство из строя, а дешевая беспроводная зарядка не отводит тепло. Пользуйтесь оригинальной зарядкой, рассчитанной именно на вашу модель, с правильным выходным током и напряжением.

Надежный кабель при этом не обязательно должен быть дорогим: главное — подобрать аксессуар с параметрами, которые указаны на корпусе «родной» зарядки.

Итог: простая формула

Чтобы знать, как правильно заряжать телефон, чтобы не портить батарею, достаточно запомнить простую формулу: держите уровень заряда в пределах 20–80%, не оставляйте на ночь, избегайте перегрева и используйте оригинальные аксессуары. Эти привычки быстро станут автоматическими, а аккумулятор прослужит заметно дольше.

Ранее Politeka сообщала, как найти телефон, если его украли.

Также Politeka сообщала, что делать, если телефон завис и не реагирует.

Как сообщала Politeka, как узнать, что телефон взломали.