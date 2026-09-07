Свинина в духовке по этому рецепту получается удивительно сочной и ароматной: быстрое обжаривание на сковороде создает румяную корочку, которая «запечатывает» все соки внутри мяса.

Рецепт домашней колбасы мы уже публиковали — а свинина в духовке готовится совсем иначе: сначала мясо быстро обжаривают на сковороде, а затем доводят до готовности в духовке. Такая простая хитрость создает румяную корочку, которая запечатывает все соки внутри, поэтому мясо получается невероятно нежным и сочным.

Для этого блюда берут свиную вырезку — постный и нежный кусок, который готовится быстро и хорошо впитывает ароматы приправ. Накалывание вилкой позволяет специям проникнуть глубоко, поэтому долгое маринование не нужно. Рецепт легко удвоить или утроить, а остатки остаются вкусными и на следующий день.

Ингредиенты для свинины в духовке

680 г свиной вырезки;

1 ч. ложка морской соли (или по вкусу);

½ ч. ложки свежемолотого черного перца;

1 ч. ложка итальянских трав;

1 ч. ложка чесночного порошка;

1 ч. ложка молотого кориандра;

2 ст. ложки оливкового масла (extra light) или другого масла с высокой температурой дымления.

Важно не путать свиную вырезку со свиной корейкой: вырезка меньше и тоньше, обычно весит около 450–680 г, тогда как корейка значительно больше.

Как приготовить свинину в духовке: пошагово

Разогрейте духовку до 200 °C, решетку поставьте посередине. С вырезки срежьте лишний жир и остатки серебристой пленки, обсушите бумажным полотенцем.

Наколите вырезку вилкой по всей поверхности и натрите одной столовой ложкой масла.

В небольшой миске смешайте соль, перец, итальянские травы, чесночный порошок и кориандр. Посыпьте смесью вырезку и руками равномерно втирайте специи, пока мясо не будет покрыто со всех сторон.

В большой сковороде, пригодной для духовки (чугунной или с толстым дном), разогрейте столовую ложку масла на средне-сильном огне. Когда масло нагреется, выложите вырезку и обжарьте со всех сторон до румяной корочки — всего около 6 минут.

Поставьте сковороду в духовку и запекайте без крышки при 200 °C 13–15 минут, перевернув мясо на другую сторону в середине запекания. Готовность проверяйте кухонным термометром: в центре вырезки должно быть не менее 66 °C.

Переложите мясо на доску и дайте ему «отдохнуть» 5–10 минут, чтобы соки распределились. Нарежьте медальонами и подавайте.

Подавайте свинину в духовке с запеченным картофелем, тушеными или запеченными овощами, салатом или рисом — ее мягкий вкус подходит почти к любому гарниру. Остатки храните в холодильнике в герметичном контейнере до 3–4 дней, а в морозильнике — до 2–3 месяцев. Разогревайте мясо осторожно, с небольшим количеством бульона или сока, чтобы оно не стало сухим.

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