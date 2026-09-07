Рецепт домашних вареников с картофелем мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся на таком же нежном тесте, которое легко раскатывается и не рвётся. Это классика, которую хочется делать каждое лето, когда появляются спелые ягоды: сладкая начинка отлично сочетается с мягким домашним тестом.
Ингредиенты для вареников с вишней
- 1 большое яйцо;
- 2 ст. ложки сметаны;
- 180 мл воды и 300 мл молока 2% жирности (или 240 мл воды и 240 мл цельного молока);
- 5 стаканов пшеничной муки (примерно 600 г) + ещё около 1 стакана (примерно 120 г) для подпыла;
- вишня для начинки — по необходимости;
- сахар и сметана — для посыпки и подачи.
Как приготовить вареники с вишней: пошагово
1. В миске взбейте яйцо со сметаной до однородности.
2. Влейте молоко и воду, перемешайте.
3. Лопаткой постепенно вмешивайте муку — по 1 стакану за раз.
4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешивайте, подсыпая муку по мере необходимости, пока оно не станет мягким и не перестанет липнуть к рукам (понадобится ещё около 1 стакана муки). Вымешивайте 6–8 минут. Не добавляйте слишком много муки, иначе тесто станет жёстким.
5. Накройте тесто миской и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час.
6. Разделите тесто на 4–6 частей. Работайте с одной частью, остальные держите накрытыми плёнкой.
7. Сформируйте из куска теста колбаску и нарежьте небольшие кусочки. Присыпьте доску и скалку мукой и раскатайте каждый кусочек в кружок толщиной около 3 мм и диаметром около 7,5 см.
8. Выложите на кружок вишню, сложите тесто пополам в форме полумесяца и плотно защипните края пальцами.
9. Доведите большую кастрюлю подсоленной воды до кипения. Выкладывайте готовые вареники в кипящую воду. После того как они всплывут, варите ещё 2–3 минуты, затем достаньте шумовкой в миску.
10. Повторите шаги 7–9 с остальным тестом.
Готовые вареники с вишней присыпьте сахаром, чтобы они не слипались, и подавайте со сметаной. Если хотите заморозить впрок, выложите сырые вареники на доску и уберите в морозилку открытыми; когда они замёрзнут, переложите в пакет и щедро присыпьте мукой — так они хранятся месяцами.
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