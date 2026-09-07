Вареники с вишней — это домашняя классика, которую особенно вкусно готовить в сезон спелых ягод. Секрет идеальных вареников — в мягком эластичном тесте со сметаной, которое легко раскатывается и не рвётся при лепке.

Рецепт домашних вареников с картофелем мы уже публиковали — а вареники с вишней готовятся на таком же нежном тесте, которое легко раскатывается и не рвётся. Это классика, которую хочется делать каждое лето, когда появляются спелые ягоды: сладкая начинка отлично сочетается с мягким домашним тестом.

Ингредиенты для вареников с вишней

1 большое яйцо;

2 ст. ложки сметаны;

180 мл воды и 300 мл молока 2% жирности (или 240 мл воды и 240 мл цельного молока);

5 стаканов пшеничной муки (примерно 600 г) + ещё около 1 стакана (примерно 120 г) для подпыла;

вишня для начинки — по необходимости;

сахар и сметана — для посыпки и подачи.

Как приготовить вареники с вишней: пошагово

1. В миске взбейте яйцо со сметаной до однородности.

2. Влейте молоко и воду, перемешайте.

3. Лопаткой постепенно вмешивайте муку — по 1 стакану за раз.

4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешивайте, подсыпая муку по мере необходимости, пока оно не станет мягким и не перестанет липнуть к рукам (понадобится ещё около 1 стакана муки). Вымешивайте 6–8 минут. Не добавляйте слишком много муки, иначе тесто станет жёстким.

5. Накройте тесто миской и оставьте при комнатной температуре примерно на 1 час.

6. Разделите тесто на 4–6 частей. Работайте с одной частью, остальные держите накрытыми плёнкой.

7. Сформируйте из куска теста колбаску и нарежьте небольшие кусочки. Присыпьте доску и скалку мукой и раскатайте каждый кусочек в кружок толщиной около 3 мм и диаметром около 7,5 см.

8. Выложите на кружок вишню, сложите тесто пополам в форме полумесяца и плотно защипните края пальцами.

9. Доведите большую кастрюлю подсоленной воды до кипения. Выкладывайте готовые вареники в кипящую воду. После того как они всплывут, варите ещё 2–3 минуты, затем достаньте шумовкой в миску.

10. Повторите шаги 7–9 с остальным тестом.

Готовые вареники с вишней присыпьте сахаром, чтобы они не слипались, и подавайте со сметаной. Если хотите заморозить впрок, выложите сырые вареники на доску и уберите в морозилку открытыми; когда они замёрзнут, переложите в пакет и щедро присыпьте мукой — так они хранятся месяцами.

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