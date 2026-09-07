Пенсионный фонд Украины учитывает деньги на банковских депозитах при проверке права на жилищную субсидию. В 2026 году превышение установленного лимита может стать основанием для отказа в назначении выплаты.

Социальные выплаты в Украине могут зависеть от неочевидных факторов — в частности, наличие крупной суммы на банковском депозите способно стать причиной отказа в назначении жилищной субсидии в 2026 году.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, при проверке права на жилищную субсидию учитываются деньги, которые семья держит на депозитных счетах. Если по состоянию на 1-е число месяца, с которого человеку назначают выплату, у кого-либо из членов домохозяйства или их семей на депозитном счете или нескольких счетах лежит более 100 000 гривен, это может стать основанием для отказа.

Какую сумму на депозите нельзя превышать

Лимит в 100 000 гривен касается именно депозитных банковских счетов. Точно так же ПФУ учитывает облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 000 гривен. Речь идет не об одном конкретном вкладе, а об общей сумме денег на всех депозитных счетах.

Например, если у человека есть три вклада — на 40 000, 35 000 и 30 000 гривен, — то по отдельности ни один из них не превышает лимит. Однако вместе это уже 105 000 гривен, то есть больше установленного порога.

Учитываются ли деньги на обычной карте

Здесь важно различать депозит и обычный текущий счет. Правило о сумме свыше 100 000 гривен касается именно средств на депозитном счете или счетах. Поэтому не стоит считать, что любая крупная сумма на банковской карте автоматически лишает человека субсидии именно по этому критерию.

Например, если после получения зарплаты на текущем счете временно осталось 120 000 гривен, это не то же самое, что 120 000 гривен, помещенные на депозит. В то же время ПФУ проверяет финансовое положение домохозяйства комплексно.

Какие еще операции проверяет Пенсионный фонд

На назначение субсидии может повлиять не только сумма сбережений. Если в течение 12 месяцев до обращения человек приобрел недвижимость, автомобиль, ценные бумаги, виртуальные активы или другие товары длительного пользования на сумму свыше 100 000 гривен, это тоже может повлиять на право на помощь.

Отдельное правило действует в отношении валюты. Если за 12 месяцев до обращения человек купил наличную или безналичную иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму свыше 50 000 гривен, это тоже может стать основанием для отказа. Исключения предусмотрены, в частности, для валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских или образовательных услуг.

Также Пенсионный фонд проверяет наличие другого жилья, значительную задолженность за коммунальные услуги и некоторые другие обстоятельства.

Что делать, если на депозите больше 100 тысяч гривен

Речь идет о средствах, которые человек имеет на 1-е число месяца, с которого назначается субсидия. Поэтому не стоит воспринимать норму так, будто любое пополнение депозита автоматически означает немедленное прекращение уже полученной помощи. Если же сумма превышает лимит на момент проверки, ПФУ может не назначить выплату.

Ограничение в отношении депозита не распространяется на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, молодежь, которая ранее имела этот статус, детские дома семейного типа и приемные семьи.

Ранее Politeka сообщала, кому из пенсионеров в Харьковской области доступны доплаты в сентябре.

Также Politeka сообщала, кто может получить выплаты на проживание для ВПЛ в Киевской области.