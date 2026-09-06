Мобілізовані військовослужбовці в Україні отримують оклад, надбавки та винагороди, розмір яких залежить від звання, посади й умов служби. У 2026 році також діють зональні винагороди до 170 000 гривень.

Виплати для родин загиблих військових та грошове забезпечення мобілізованих у 2026 році нараховуються за кількома правилами. Як повідомляє Fakty ICTV із посиланням на Міністерство оборони України, склад виплат залежить від звання, посади, умов служби та наукового ступеня військовослужбовця.

З чого складається грошове забезпечення

Грошове забезпечення мобілізованого формують щомісячні та одноразові виплати. Основні щомісячні складники — оклад за військовим званням, посадовий оклад і надбавка за вислугу років.

До щомісячних додаткових виплат належать доплати, надбавки, премія, підвищення посадового окладу та винагорода за особливості проходження служби під час воєнного стану. Окремо передбачена винагорода для військових, які виконують завдання із забезпечення кібербезпеки й кіберзахисту.

Раз на рік військовослужбовець може отримати матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань. Її розмір — місячне грошове забезпечення, а призначають у разі важких сімейних обставин, порушення здоров'я, поранень чи інших поважних причин.

Скільки платять при укладанні першого контракту

Під час укладання першого контракту передбачена одноразова грошова допомога. Її розмір у 2026 році становить:

26 624 грн — для рядового складу за перший контракт на три роки;

29 952 грн — для сержантського й старшинського складу за перший контракт на три роки та більше;

33 280 грн — для офіцерського складу за перший контракт на один рік і більше.

Підйомна допомога виплачується лише контрактникам, кадровим військовим та офіцерам за призовом при переїзді до нового місця служби. Її розмір — 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% на кожного члена сім'ї, який переїхав разом із ним. Мобілізованим цю допомогу не надають.

Зональні винагороди та добові виплати

Влітку 2026 року запровадили додаткові зональні винагороди залежно від наближення до лінії бойового зіткнення. Гроші нараховують пропорційно фактичним дням перебування у відповідній зоні.

170 000 грн — за виконання завдань до взводного опорного пункту включно, на лінії зіткнення, під час наступу, контрнаступу чи контратаки, а також на тимчасово окупованих територіях, у «сірій» зоні та на території противника;

70 000 грн — за виконання завдань до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовий виконував завдання в різних районах, виплату рахують окремо за кожен район за фактичними днями. Добові за активні бойові операції становлять 20 000 грн на добу за відновлення позицій у глибині власної оборони та 40 000 грн на добу за участь у штурмі на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

Що з зарплатою мобілізованих працівників

Із 19 липня 2022 року роботодавці не зобов'язані виплачувати мобілізованим працівникам середній заробіток. Водночас за працівником зберігаються місце роботи й посада на весь період служби. Підприємство може й далі платити зарплату чи матеріальну допомогу за власною ініціативою.

Як нараховують виплати

Грошове забезпечення нараховують на підставі наказів командира військової частини. Підйомну допомогу та добові виплачують за новим місцем перебування згідно з наказом із зазначенням суми. Для членів сім'ї право на підйомну допомогу виникає на дату подання рапорту на виплату.

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