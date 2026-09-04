У вересні частина українців, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, втрату доходу чи вимушене переміщення, отримає разову грошову допомогу в розмірі 12 300 грн.

Грошова допомога в Україні у вересні охопить низку категорій громадян — ідеться про разову виплату в розмірі 12 300 грн.

Як повідомляє «Перший бізнесовий», гроші надаються в межах державних та міжнародних програм підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, втрату доходу або вимушене переміщення. Фінансування надходить як із держбюджету, так і від партнерських гуманітарних організацій.

Основними отримувачами залишаються внутрішньо переміщені особи, які втратили житло або не можуть повернутися до свого регіону. Окремо виплати призначають сім'ям із дітьми: багатодітним родинам, одиноким матерям і батькам, а також тим, хто виховує дитину з інвалідністю.

До програми також потрапляють люди, які втратили роботу через бойові дії, не мають стабільного доходу або зараз відновлюють втрачені документи. Підтримку можуть отримати й ті, хто доглядає за людиною з інвалідністю чи потребує соціального захисту за станом здоров'я.

Скільки виплатять і на яких умовах

Виплата у 12 300 грн є разовою, однак її можуть продовжити за умови відповідності критеріям програми. Рішення ухвалюється після перевірки даних у державних реєстрах та підтвердження статусу отримувача.

В уряді наголошують, що такі виплати покликані забезпечити базову фінансову стабільність у період високих витрат та економічної невизначеності. Восени кількість заявок може зрости, адже частина домогосподарств стикається зі зниженням доходів і зростанням витрат на комунальні послуги та базові потреби.

Як оформити виплату

Точний механізм подання залежить від конкретної програми підтримки. У більшості випадків необхідно звернутися до органів соціального захисту населення або ЦНАПу за місцем проживання та подати заяву.

До пакета документів зазвичай входять паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка внутрішньо переміщеної особи (для ВПО), документи про склад сім'ї та доходи. Призначення виплати відбувається після перевірки даних у державних реєстрах.

Затримок із виплатами, за даними джерела, не очікується, адже програми підтримки фінансуються стабільно.

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