В Україні змінюють підхід до призначення державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. З 1 січня 2027 року виплати рахуватимуть не від прожиткового мінімуму, а від нової базової величини — вона не може бути меншою за 4 000 гривень.

Соцпакет для військових в Україні доповнюють нові правила соціальної підтримки для інших категорій: 19 серпня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон, який переглядає державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. Про зміни розповіла адвокатка Дар'я Тарасенко, передають Новини.LIVE.

Зараз державна соціальна допомога розраховується залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Проте законодавчо встановлений прожитковий мінімум тривалий час залишається суттєво нижчим за реальні потреби людей і фактичну вартість життя. Через це виплат часто не вистачає на догляд, реабілітацію, лікування та навчання дитини.

Яку базову величину запроваджують

Закон вводить поняття «базова величина» — нормативний грошовий показник, від якого рахуватимуть розміри соціальних допомог. З 2027 року її розмір визначатиме закон про Державний бюджет України, однак меншою за 4 000 гривень вона бути не може. Тобто виплати більше не прив'язуватимуть до прожиткового мінімуму.

Нові суми соціальної допомоги

За новими правилами щомісячна державна соціальна допомога становитиме:

дітям з інвалідністю до 18 років — 200% базової величини, тобто від 8 000 гривень;

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 200% базової величини, тобто від 8 000 гривень;

особам з інвалідністю з дитинства II групи — 100% базової величини, тобто від 4 000 гривень;

особам з інвалідністю з дитинства III групи — 75% базової величини, тобто від 3 000 гривень.

Фактичний розмір може бути вищим, якщо бюджетним законом на відповідний рік буде встановлено базову величину, більшу за 4 000 гривень. Окремо передбачене підвищення для дітей з інвалідністю до 18 років, чия інвалідність пов'язана з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я через вибухонебезпечні предмети: з урахуванням усіх надбавок і доплат така допомога збільшуватиметься на 50% від розміру соціальної допомоги дітям з інвалідністю до 18 років.

Надбавки на догляд

Закон також визначає нові розміри надбавок на догляд. Для осіб з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи — 200% базової величини (від 8 000 гривень), підгрупи Б I групи — 100% (від 4 000 гривень). Для одиноких осіб з інвалідністю з дитинства II та III груп, які потребують постійного догляду та мають документальне підтвердження МСЕК, ЕКОПФО або ЛКК, надбавка становитиме 75% базової величини — від 3 000 гривень.

Для дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років надбавка на догляд дорівнюватиме 200% базової величини — від 8 000 гривень. Іншим дітям з інвалідністю до 18 років, яким офіційно встановлено потребу в догляді та є підтвердження ЛКК, — 100% базової величини, тобто від 4 000 гривень.

Чи потрібно заново подавати документи

Нові правила мають набути чинності з 1 січня 2027 року за умови підписання закону Президентом України. Тим, кому надбавку на догляд уже призначено до набрання чинності новими нормами, повторно подавати документи не потрібно: виплати продовжать нараховувати, але їхній розмір змінять відповідно до нових положень закону.

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