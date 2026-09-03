В Украине меняют подход к назначению государственной социальной помощи детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. С 1 января 2027 года выплаты будут считать не от прожиточного минимума, а от новой базовой величины — она не может быть меньше 4 000 гривен.

Соцпакет для военных в Украине дополняют новые правила социальной поддержки для других категорий: 19 августа 2026 года Верховная Рада приняла закон, пересматривающий государственную социальную помощь детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства. Об изменениях рассказала адвокат Дарья Тарасенко, передают Новини.LIVE.

Сейчас государственная социальная помощь рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Однако законодательно установленный прожиточный минимум длительное время остается существенно ниже реальных потребностей людей и фактической стоимости жизни. Из-за этого выплат часто не хватает на уход, реабилитацию, лечение и обучение ребенка.

Какую базовую величину вводят

Закон вводит понятие «базовая величина» — нормативный денежный показатель, от которого будут считать размеры социальных пособий. С 2027 года ее размер будет определять закон о Государственном бюджете Украины, однако меньше 4 000 гривен она быть не может. То есть выплаты больше не будут привязывать к прожиточному минимуму.

Новые суммы социальной помощи

По новым правилам ежемесячная государственная социальная помощь будет составлять:

детям с инвалидностью до 18 лет — 200% базовой величины, то есть от 8 000 гривен;

лицам с инвалидностью с детства I группы — 200% базовой величины, то есть от 8 000 гривен;

лицам с инвалидностью с детства II группы — 100% базовой величины, то есть от 4 000 гривен;

лицам с инвалидностью с детства III группы — 75% базовой величины, то есть от 3 000 гривен.

Фактический размер может быть выше, если бюджетным законом на соответствующий год будет установлена базовая величина больше 4 000 гривен. Отдельно предусмотрено повышение для детей с инвалидностью до 18 лет, чья инвалидность связана с ранением или иным ущербом здоровью из-за взрывоопасных предметов: с учетом всех надбавок и доплат такая помощь будет увеличиваться на 50% от размера социальной помощи детям с инвалидностью до 18 лет.

Надбавки на уход

Закон также определяет новые размеры надбавок на уход. Для лиц с инвалидностью с детства подгруппы А I группы — 200% базовой величины (от 8 000 гривен), подгруппы Б I группы — 100% (от 4 000 гривен). Для одиноких лиц с инвалидностью с детства II и III групп, которые нуждаются в постоянном уходе и имеют документальное подтверждение МСЭК, ЭКОПФО или ЛКК, надбавка составит 75% базовой величины — от 3 000 гривен.

Для детей с инвалидностью подгруппы А до 18 лет надбавка на уход будет равна 200% базовой величины — от 8 000 гривен. Другим детям с инвалидностью до 18 лет, которым официально установлена потребность в уходе и есть подтверждение ЛКК, — 100% базовой величины, то есть от 4 000 гривен.

Нужно ли заново подавать документы

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года при условии подписания закона Президентом Украины. Тем, кому надбавка на уход уже назначена до вступления в силу новых норм, повторно подавать документы не нужно: выплаты продолжат начислять, но их размер изменят в соответствии с новыми положениями закона.

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