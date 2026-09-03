Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн спрогнозировал подорожание бензина и дизельного топлива на 4,5–5 грн за литр. Если европейские котировки закрепятся на нынешнем уровне, средние цены на АЗС могут вырасти уже в ближайшие недели.

Цены на топливо в Украине снова могут пойти вверх — из-за обострения вокруг Ирана и подорожания нефтепродуктов в Европе директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн прогнозирует очередное повышение на АЗС.

Как сообщает «Коммерсант Украинский», котировки дизельного топлива в Лондоне уже превысили 1400 долларов за тонну. Бензин тоже стремительно дорожает, и текущие европейские цены приблизились к апрельским максимумам, превысив июльские уровни.

По расчетам Куюна, нынешний рост европейских котировок в пересчете на украинскую розницу соответствует потенциальному подорожанию бензина и дизтоплива на 4,5–5 грн за литр.

Сколько могут стоить бензин и дизель

Сейчас средняя цена бензина — около 80 грн за литр, дизельного топлива — около 91 грн. Если прогноз сбудется полностью, бензин может подорожать до 84,5–85 грн за литр, а дизель — до 95,5–96 грн за литр.

На премиальных АЗС и в самых дорогих сетях цены могут быть еще выше. Первые шаги уже сделаны: по словам Куюна, за последние два дня отдельные сети добавили по 1 грн на литре бензина и ДТ.

Когда ждать подорожания

Ожидаемое повышение может произойти в течение ближайших двух недель. Украинский рынок реагирует на изменение европейских котировок с задержкой: сначала дорожает импортное топливо в оптовом сегменте, после чего новая закупочная стоимость постепенно появляется на стелах АЗС.

В то же время сценарий с плюс 4,5–5 грн не гарантирован. Если напряжение вокруг Ирана снизится, а нефть и нефтепродукты подешевеют, украинские сети могут повысить цены лишь частично или отложить дальнейший пересмотр ценников.

Почему Иран влияет на цены в Украине

Украина в значительной степени зависит от импорта бензина и дизельного топлива, поэтому внутренние цены реагируют на мировую нефть, европейские котировки нефтепродуктов и логистические риски. Из-за опасений по поводу перебоев в Ормузском проливе 1 сентября нефть Brent подорожала более чем на 4 доллара — до 94,65 доллара за баррель, а на следующий день котировки приближались к 97 долларам.

Будет ли бензин по 100 гривен

Немедленного скачка средней цены бензина до 100 грн за литр Куюн не прогнозирует. Однако, по его словам, широко обсуждаемый сценарий с топливом по 100 грн снова начинает просматриваться. Даже после прогнозируемого роста средняя цена бензина должна составить около 85 грн за литр, а дизеля — до 96 грн, но отдельные премиальные марки могут приблизиться к психологической отметке раньше.

Что делать водителям

Дефицита топлива сейчас нет: по словам эксперта, достаточные запасы есть и в Украине, и в Европе. Главный риск для потребителей — это рост стоимости, а не отсутствие товара.

Поэтому создавать ажиотаж и закупать топливо впрок не стоит. Панический спрос может спровоцировать локальные очереди и временное исчерпание отдельных марок топлива на конкретных АЗС, хотя системного дефицита на рынке нет.

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