Тарифы на коммунальные услуги в Киеве больше не останутся неизменными: Киевский городской совет 3 сентября поддержал повышение цены на воду для населения более чем вдвое. «За» решение проголосовали 74 депутата.

Сейчас киевляне платят за централизованное водоснабжение и водоотведение 30,38 грн за кубометр. Новый тариф составит 63,79 грн за кубометр — совокупная стоимость услуг вырастет примерно на 110%, сообщило «Суспільне Київ».

Действующий тариф состоит из 16,16 грн за кубометр водоснабжения и 14,22 грн за водоотведение — вместе 30,38 грн с НДС. В «Киевводоканале» ранее отмечали, что такой уровень покрывает лишь около трети фактической себестоимости услуг.

Для семьи из трех человек новый тариф будет означать ориентировочно на 200–300 грн больше ежемесячно в зависимости от потребления. Например, 6 кубометров воды по старой цене стоят 182,28 грн, а по новой — 382,74 грн. При потреблении 9 кубометров сумма вырастет с 273,42 до 574,11 грн.

Почему тариф повышают

В городе решение объясняют подорожанием электроэнергии, топлива и реагентов, необходимых для работы столичного водоканала. При этом тариф не будут повышать до почти 90 грн за кубометр — именно такую экономически обоснованную цену ранее рассчитало предприятие, однако город отказался применять ее для населения.

Когда начнут считать по 63,79 грн

Решение Киевсовета вступает в силу с момента принятия и рассчитано на 12 месяцев. Оно поручает исполнительному органу горсовета — КГГА — при установлении тарифов для населения применять уровень, предусмотренный постановлением НКРЭКУ.

Что изменится для киевлян уже сейчас

Голосование в горсовете является ключевым шагом, однако это не означает, что счетчики автоматически начали считать воду по 63,79 грн уже сегодня. Для применения нового тарифа в расчетах должна быть завершена процедура его установления исполнительным органом города. Отдельной даты, с которой новый тариф появится в платежках киевлян, на момент публикации городские власти еще не сообщили.

Ранее Politeka сообщала, перенос номера на другого оператора: как сэкономить на тарифах Киевстар, Vodafone и lifecell.

Также Politeka сообщала, мобильная связь: как позвонить с нулем на счету — способы Киевстар, Vodafone, lifecell.