Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 4 по 10 сентября показывает, что синоптики ожидают два дня с осадками и перепад температур до 7°: от +18° до +25°.

погода готовит очередной неприятный сюрприз для жителей Киевщины: синоптики предупреждают, что выходные недели принесут осадки, а перепад дневных температур за семь дней достигнет 7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Киевской области с 4 по 10 сентября будет колебаться от +18° до +25°.

В пятницу, 4 сентября, воздух прогреется до +24°, а ночью охладится до +14°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В субботу, 5 сентября, днём столбики термометров покажут +24°, ночью — +17°. Облачность ожидается переменная, и синоптики предупреждают о возможных осадках.

В воскресенье, 6 сентября, температура днём опустится до +18° — это самый прохладный день недели, ночью — +15°. Небо останется малооблачным, но осадки также возможны.

В понедельник, 7 сентября, воздух днём прогреется до +21°, а ночью столбики термометров опустятся до +12°. Облачность малооблачная, без осадков.

Во вторник, 8 сентября, температура днём удержится на отметке +22°, ночью — +12°. Небо малооблачное, осадков не ожидается.

В среду, 9 сентября, воздух прогреется до +25° — это самый тёплый день недели, ночью похолодает до +13°. Облачность малооблачная, без осадков.

В четверг, 10 сентября, днём удержится +25°, ночью — +17°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет среда, 9 сентября, с температурой +25°, а самым прохладным — воскресенье, 6 сентября, с отметкой +18°. Перепад температур за неделю составляет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, 5 сентября, и в воскресенье, 6 сентября.

В дни с возможными осадками стоит взять зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги. Поскольку перепад температур достигает 7°, утром и вечером может ощутимо холодать — одевайтесь теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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